سعید سالارزهی کارگردان و تهیه کننده این مجموعه در توضیح جزئیات بیشتر به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در سه بخش برای مخاطبان کودک و نوجوان با عنوان «کوچه مروارید»، ویژه خردسالان با عنوان «نی نی مروارید» و در بخش بعدی در گفتگویی با والدین و سرپرست بچه‌ها تولید شده است.

وی افزود: در هر بخش از این کار ما اهدافی متناسب با مخاطبان در نظر گرفتیم. در بخش گپی با والدین به صورت خیلی ساده و عامیانه مساله‌ای کاربردی و پراهمیت را در کوتاه‌ترین بیان به والدین منتقل می‌کنیم. «نی نی مروارید» لذت آموزش برای بچه‌های یک تا چهار سال را فراهم می‌کند. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که خردسالان را جذب کند و آنها بتوانند لذت‌هایی را که از آموزش برنامه‌های تلویزیونی می‌برند، دریافت کنند.

وی همچنین درباره بخش «کوچه مروارید» توضیح داد: در این بخش در هر دی وی دی 2 قسمت 35 دقیقه‌ای بر اساس یک ماجرا شروع می‌شود و به پایان می‌رسد. این بخش در عین سرگرم کردن و خنداندن مخاطبان به شکل متفاوتی پیام را ارائه می‌کند. ما تلاش کردیم در تمامی بخش‌ها از شعاری بودن و صحبت‌ها و پیام‌های کلیشه‌ای فرار کنیم.

این کارگردان و تهیه کننده تاکید کرد: در این مجموعه 25 کاراکتر عروسکی به همراه پنج بازیگر سینما حضور دارند که از جمله آنها می‌توان به رامبد جوان اشاره کرد. در بخش صداپیشه‌ها نیز از حضور صداپیشه‌های جوان مجموعه تلویزیونی موفق «کلاه قرمزی» و فیلم «شهر موشها 2» استفاده کردیم. همچنین عروسک گردانان این کار نیز از حرفه‌ای‌ها هستند.

وی در پایان عنوان کرد: همچنین ترانه‌ها و موسیقی‌های این مجموعه کاملا کارشناسی شده و بر اساس نیاز مخاطبان کودک و نوجوان ساخته شده است. به زودی قسمت اول مجموعه «کوچه مروارید» وارد بازار می‌شود. البته تاکنون مجوز ساخت 20 قسمت از این کار را دریافت کردیم که قطعا در آینده نزدیک وارد مراحل تولید قسمت‌های بعدی می‌شویم.

نویسندگان «کوچه مروارید» عبارتند از محمد نادری، امیر سلطان احمدی، شیلا رشیدیان، مهدی شاه پیری، نیوشا صدر، بهادر مالکی، حدیث جان بزرگی، پرستو آقازاده، رحمان عبادی و آرزو صدیقی.

سعید سالارزهی تاکنون تهیه کنندگی آثاری همچون «سرنوشت» فرزاد موتمن، «شاه کلید» حسین تبریزی، «بمانی هفتم» مهدی مظلومی و کارگردانی تله فیلم «شکار» و سریال تلویزیونی «تاکسی شانس» را برعهده داشته است.