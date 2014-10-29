روحیه جهادی امام را باید زنده نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز ظهر در همایش بزرگ استکبارستیزی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) گفت: ادبیات و لحن امام همواره برگرفته از واقعه حسینی بود.

وی با بیان اینکه بعضی‌ها امروز سخن از سازش می‌زنند، افزود: در این باره حضرت امام طی سخنانی فرمودند کسی تصور نکند که ما راه سازش با دشمن را نمی‌دانیم ولی هیهات که عالمان اسلام به ملت خود خیانت کنند. اگر بند بند استخوان هایمان را جدا سازند، سرمان را بالای دار ببرند، زنده زنده ما را در شعله های آتش بسوزانند، هرگز امان‌نامه کفر را امضا نمی کنیم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این سخنان امام در رابطه با سازش، نگاه و تصمیم ایشان را در این زمینه کاملا مشخص می کند.

حسینی با اشاره به استکبارستیزی امام، گفت: امام طی سخنانی در این باره فرمودند اگر قدرت داشته باشیم می توانیم تمام استکباران را از بین ببریم. همچنین طی سخنانی اشاره دارند که تا زمانی شرک و استکبار است، مبارزه نیز خواهد بود و همچنین تا زمانی که مبارزه باشد، ما هستیم.

وی با اشاره به ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)، تصریح کرد: امام خمینی همواره در سخنانشان نسبت به عزاداری ها تاکید داشته‌اند که باید به صورت سنتی این عزاداری ها برگزار و روحیه حماسه را همواره زنده نگه داریم که امیدوارم همه ما ادامه دهنده راه ایشان باشیم.

حسینی با اشاره به اینکه اولین فردی که در اسلام سازش با دشمن را باب کرد معاویه بود، افزود: وقتی معاویه می‌خواست سپاه خود را به سمت صفین حرکت دهند نگران حمله رومیان به دمشق بود و برای پیروزی در جبهه داخلی به روم امتیاز داد که این یک ننگ ثبت شده در تاریخ است.

وی در پایان تاکید کرد: در کنار توجه به بعد عاطفی حادثه کربلا باید روحیه جهادی امام را نیز زنده نگه داشت.