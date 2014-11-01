تاریخ اکران فیلم جدید برادران کوئن اعلام شد/ زنده باد سزار!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی یونیورسال تاریخ اکران فیلم جدید برادران کوئن را مشخص کرده است. این فیلم که «زنده باد سزار!» نام دارد روز پنجم فوریه سال 2016 بر پرده‌های بزرگ دیده خواهد شد.

این فیلم از مجموعه قابل‌ توجهی از نام‌های بزرگ هالیوودی استفاده می‌کند. از بازیگران این فیلم می‌توان به جاش برولین، جورج کلونی، رالف فاینس، تیلدا سوینتون، چنینگ تیتوم، اسکارلت جوهانسون و جونا هیل اشاره کرد. داستان این فیلم ماجرای تنها یک روز از زندگی فردی را به نمایش می‌گذارد که شغلش درست کردن و رسیدگی به کارهای اغلب غیرقانونی یک استودیو است و در آن روز خاص، مشکلات زیادی برایش به وجود می‌آید.

جوئل و اتان کوئن مسئولیت نویسندگی و کارگردانی این فیلم را بر عهده دارند. این دو همچنین در کمپانی مایک زاس متعلق به خودشان این فیلم را تهیه نیز خواهند کرد. کمپانی وورکینگ تاتیل فیلمز و اریک فلنر و تیم بوان نیز از تهیه‌کنندگان فیلم هستند.

تا این لحظه فیلم دیگری برای اکران در روز پنجم فوریه 2016 اعلام نشده است و برادران کوئن این تاریخ را تنها برای فیلم خودشان دارند.

نکته‌ای که به چشم می‌خورد این است که تاریخ اکران «زنده باد سزار!» با تاریخ اکران فیلم‌های دیگر برادران کوئن همخوانی ندارد و تمامی فیلم‌های اخیر ساخته شده توسط این زوج در فصل جوایز اکران شده بودند. جدیدترین فیلم آن‌ها یعنی «درون لوین دیویس» در ماه دسامبر 2013 و «شجاعت حقیقی» در ماه دسامبر 2010 اکران شده بودند.

فیلم «درون لوین لوییس» جدیدترین فیلم برادران کوئن با اقبال زیادی روبه رو شد و جایزه بهترین فیلم انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا از جمله جوایزی بود که دریافت کرد.

این در حالی است که برادران کوئن برای فیلم اسپیلبرگ با بازی تام هنکس نیز فیلمنامه نوشته‌اند و برای اولین بار با اسیلبرگ وارد پروژه‌ای مشترک شده اند.