کاهش تولید مرکبات در شمال/ پرتقال جنوب جایگزین افت تولید شمال

سیدحسین مهاجران در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش جمعیت استان تهران در ایام تاسوا و عاشورای حسینی و نیمه تعطیل بودن مغازههای میوه فروشی اظهارداشت: در دهه اول محرم قیمت میوه با کاهش 20 درصدی مواجه بود اما سیب زمینی 10 درصد گران شده چرا که مصرف آن در این دهه بیشتر از سایر ماه ها است.
وی با بیان اینکه پس از اتمام ایام تاسوعا و عاشورا قیمت میوههای لوکس به دلیل عدم برگزاری مجالس جشن و ... تغییری نمی کند افزود: در این فصل مصرف میوههایی مانند انار، خرمالو، انگور ، خربزه، پرتقال و نارنگی بیشتر است. در حال حاضر در فصل برداشت نارنگی و پرتقال قرار داریم و باقی میوهها نیز به میزان کافی وجود دارد؛ بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.
مهاجران با اشاره به اندک کاهش تولید پرتقال در شمال کشور بر اثر سرمازدگی اضافه کرد: تولید این میوه در جنوب نسبت به سال قبل افزایش یافته و بخشی از کاهش تولید شمال را جبران میکند ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی معتقد است تولید سال جاری به اندازه نیاز کشور خواهد بود و کمبودی در این زمینه نداریم اما اگر حتی 10 درصد هم کم باشد روی قیمت کلی آن در طول سال تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته وی، تولید کیوی نیز طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.