بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه‌ای که عصر روز سه‌شنبه برای خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود گفت: جلسه خوبی را برگزار کردیم. در این نشست نمایندگان مجلس تاکید بر آن داشتند که هر چه زودتر باید این اتفاق رخ بدهد و باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود.

وی اضافه کرد: در این نشست من به همراه توفیقی به نمایندگی از باشگاه استقلال و آقایان سیاسی و منتقمی هم از باشگاه پرسپولیس حضور داشتند. ضمن اینکه امیررضا خادم معاون وزیر ورزش هم حاضر شده بود تا با نمایندگان مجلس در این باره بحث‌های نهایی را انجام دهیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال ادامه داد: در این جلسه گفتیم که مدارک ما به طور کامل آماده است و این مدارک را هم ارایه کردیم و به مجلس امیدواری دادیم که بتوانیم کارهای نهایی واگذاری باشگاه استقلال را انجام دهیم. تاکید نمایندگان هم بر این بوده که این کار تا آخر آذرماه انجام گیرد و باشگاه واگذار شود.

افشارزاده در پاسخ به این سوال که تکلیف بدهی‌های باشگاه چه خواهد شد، بیان کرد: ما در این نشست مدارک را آماده کردیم و عنوان شد که ۸۰ میلیارد تومان بدهی داخلی داریم و بیش از یک میلیون دلار هم بدهی ارزی وجود دارد. قرار است باشگاه با همین بدهی واگذار شود و هر کسی که برای خرید این باشگاه اقدام کند باید با همین مشخصات آن را خریداری کند.

وی در خصوص اینکه کدام باشگاه شرایط بهتری برای واگذاری دارد، گفت: در این جلسه مدارک‌مان را به طور کامل ارایه کردیم. باشگاه استقلال مشکلی برای واگذاری ندارد و کاملا آمادگی انجام این کار را داریم.

مدیرعامل باشگاه استقلال همچنین گفت: قرار است ساعت ۱۰ صبح روز شنبه جلسه‌ای در سازمان خصوصی سازی برگزار شود تا تکیلف نهایی واگذاری دو باشگاه مشخص شود.