به گزارش خبرگزاری مهر، آرش وثیق اظهار کرد: کارشناسان دامپزشکی شهرستان بویین‌زهرا در جریان بازدید و بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، ۱۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاسد و غیرقابل مصرف را در یکی از واحدهای عرضه‌کننده شناسایی و ضبط کردند.

وی افزود: این محموله پس از بررسی وضعیت بهداشتی فرآورده‌های عرضه‌شده جمع‌آوری شد تا از ورود آن به چرخه مصرف انسانی جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویین‌زهرا با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به سلامت فرآورده‌های خام دامی توصیه کرد: قطعه‌بندی و خرد کردن گوشت مرغ باید در حضور مشتری انجام شود و مردم از خرید ران و سینه مرغ به‌صورت فله‌ای، از پیش خردشده و فاقد بسته‌بندی و مشخصات بهداشتی خودداری کنند.

وثیق همچنین از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت مرغ، تاریخ تولید و انقضا، مشخصات محصول و شرایط نگهداری آن را بررسی کنند.

وی در پایان با تأکید بر ارتباط مستقیم سلامت فرآورده‌های خام دامی با سلامت جامعه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه، موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.