شکارچیان غیرمجاز پرندگان سیستان و بلوچستان شکار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمودی در گفتگو با مهر بیان داشت: یگان حفاظت این سازمان با همکاری تیم های یگان حفاظت شهرستانی و همیاران محیط زیست با بهره گیری از کاشت دوربین های تله ای در مناطق مختلف موفق به دستگیری باندی از شکارچیان غیر مجاز پرنده به ویژه از نوع گونه "هوبره" شد.

وی با بیان اینکه این دسته از شکارچیان که پس از مدت کوتاهی حضور در مناطق تحت مدیریت با اطلاع رسانی همیاران محیط زیست اقدام به شکار کرده بودند در یک عملیات فوری دستگیر و شیرازه کاری آنها از هم پاشیده و تحویل مقامات محترم قضایی شدند.

محمودی بیان کرد با توجه به اهیمت گونه پرنده هوبره در استان و با عنایت به کشف بزرگترین تله گذاری کشور در سال گذشته این اداره کل هم اکنون ستاد ویژه ای در خصوص کنترل شکار و زنده گیری پرندگان در استان تشکیل داده و مجموعه ای از اقدامات شامل کاشت دوربین های تله ای، مشارکت همیاران و همچنین گشت های منظم منجر به دستگیری قاچاقچیان و ازاد سازی پرندگان تحت حفاظت شده است.

وی ادامه داد: یگان حفاظت در گشت زنی های خود در مناطق مختلف با کمک همیاران محیط زیست همچنین در یک عملیات فوری موفق به کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ قطعه پرنده زینتی از متخلفان شد.

وی اذعان داشت: یگان حفاظت این اداره کل با کاشت دوربین های تله ای در مناطق، مختلف قادر به ثبت تصاویر وقایع حیات وحش و همچنین متخلفان است.