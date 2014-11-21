به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره کتابخانه‌های خانگی و مجتمع‌های مسکونی روز شنبه اول آذر ماه سال جاری برگزیدگان خود را معرفی می‌کند. این جشنواره را انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار کرده است.

۵ نویسنده و هنرمند کشور کار داوری این آثار را از میان ۵۶ اثر رسیده به دبیرخانه بر عهده داشته‌اند و کارشان را در نهایت با انتخاب ۲۰ اثری که به مرحله نهایی داوری راه پیدا کردند، به پایان رساندند تا برگزیدگان این جشنواره روز یکم آذر در تهران معرفی شوند.

گروه داوری این جشنواره متشکل از مجید درخشانی آهنگ‌ساز و نوازنده، رامبد جوان کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون، یدالله گودرزی و مهدی یوسفی نویسنده و فاطمه زمانی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده‌اند.

این مراسم از ساعت ۱۵ در تالار ایوان شمس واقع در بزرگراه شهید گمنام ابتدای کردستان برگزار می‌شود.