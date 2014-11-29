به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه روسیا الیوم گزارش داد: به اذعان "دیوید ماگومدار" یکی از کارشناسان تسلیحاتی آمریکایی جنگنده "T50" روسیه در برخی ویژگی‎ها بر جنگنده‏‎های آمریکایی F22 Raptor و F35 برتری دارد.

نشریه آمریکایی"نشنال اینترست" نیز اخیرا در گزارشی، جنگنده شبح T50 روسیه را "رقیب خطرناک" این دو جنگنده آمریکایی نام نهاد.

"دیوید دبتولا" فرمانده سابق یگان اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا نیز در گفتگو با این نشریه اعلام کرد: داده‎های تحلیلی ما نشان می‎دهد که این جنگنده روسی، از طراحی پیشرفته‎ای سود می‌برد که هیچ کم و کاستی نسبت به جنگنده‎های نسل پنجم آمریکا ندارد، بلکه بر آنها برتری هم دارد.

وی افزود: شکی نیست که قدرت مانور و ارتفاع گیری این جنگنده روسی از نمونه‎های مشابه آمریکایی بیشتر است، که این جدا از طراحی آیرودینامیک بسیار عالی جنگنده T50 است.



جنگنده روسی تی 50



جنگنده آمریکایی اف 35



جنگنده آمریکایی اف 22 رپتور