رهگیری و تعقیب هواپیمای شناسایی آمریکا توسط جنگنده روسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در نهم ماه می سال جاری میلادی (سه شنبه پیش) یک فروند جنگنده سوخو ۳۰ این کشور برای رهگیری و تعقیب هواپیمای شناسایی متعلق به آمریکا بر فراز آب های آزاد دریای سیاه اعزام شده بود.

وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرد: بعد از نزدیک شدن جنگنده روسیه به یک هواپیما در فاصله ایمن، خلبان روسی به صورت دیداری شیء پرنده را به عنوان یک هواپیمای شناسایی آمریکایی «پوسایدون پی- ۸آ» (P-۸A Poseidon) مورد شناسایی قرار داد.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید که خلبان روسی سپس به خلبان های آمریکایی از طریق انجام یک مانور خوشامد گفتند و در ادامه هواپیمای آمریکایی مسیر خود را از مرزهای روسیه تغییر دادند.

لازم به ذکر است، رویداد مذکور در ۹ ماه می سال جاری میلادی حدود ساعت ۹ صبح به وقت بین المللیGMT زمانی روی داد که رادارهای روسی هدف هوایی را بر فراز آب های بین المللی در دریای سیاه تشخیص دادند که به سوی مرزهای این کشور در حرکت بودند.