به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پاپ» دومین تجربه احسان عبدی پور که سال گذشته امکان شرکت در سی و دومین جشنواره فیلم فجر را نیافت با دریافت پروانه نمایش موقت مدتی است که در دانشگاه‌های کشور روی پرده می‌رود.

نخستین نمایش دانشگاهی فیلم «پاپ» مرداد امسال توسط انجمن اسلامی مستقل دانشگاه‌ بابلسر برگزار شد و به دنبال استقبال دانشجویان، دانشکده سینما و تئاتر دانشکده هنر دانشگاه تهران نیز این فیلم را نمایش داد و پس از آن مراسم نقد و بررسی را برگزار کرد.

سومین نمایش دانشگاهی فیلم سینمایی «پاپ» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد که این فیلم سینمایی با حضور اساتید علوم اجتماعی این دانشگاه روی پرده رفت و مورد بررسی قرار گرفت.

حال قرار است این فیلم سینمایی عصر فردا یکشنبه 16 آذرماه در دانشکده صدا و سیما تهران به نمایش درآید و در ادامه سفرهای دانشجویی در تاریخ 23 آذرماه به دانشگاه رشت خواهد رفت و توسط دانشجویان استان گیلان دیده خواهد شد.

احسان عبدی پور کارگردان این فیلم سینمایی نمایش های دانشجویی را یکی از بهترین راه های ارزیابی فیلم می داند و معتقد است نمایش های دانشجویی این فیلم سینمایی دریچه تازه ای را از نگاه های جوان و تحصیلکرده پیش روی او به عنوان صاحب اثر باز می کند.

اما یکی از مشکلات این فیلم سینمایی از همان ابتدا نداشتن مجوز ساخت بود که پس از مدت ها انتظار، پروانه ساخت موقت دریافت کرد و در ادامه به شورایی با عنوان تغییر وضعیت پروانه رفت و نتیجه شورا این بوده که فیلم سینمایی «پاپ» شامل تغییر وضعیت پروانه نمی شود.

ولی عبدی پور پیش از این گفته بود که مشکل پروانه ساخت فیلم سینمایی «پاپ» با مدیران ارشد سازمان سینمایی طرح شده و قول هایی مبنی بر بررسی این مساله داده شده است.

دغدغه عبدی پور مانند هر فیلمساز دیگری دیده شدن اثرش توسط مخاطب سینمای ایران است و در گفتگوهای خود عنوان کرده است که دوست دارد فیلم «پاپ» در بخش جنبی جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی ایران دیده شود.

فیلم سینمایی «پاپ» علاوه بر اکران های دانشجویی کشورمان، در جشنواره های خارجی مانند جشنواره بین‌المللی سائوپائولو برزیل شرکت کرده است.

فیلم سینمایی «پاپ» یک اثر سه اپیزودی از اعضای یک خانواده‌ بوشهری است که داستان هر اپیزود با اپیزود‌های دیگر در ارتباط است.

احسان عبدی‌پور نویسنده و کارگردان، ادریس عبدی‌پور تهیه‌کننده، محمد آلادپوش فیلمبردار، نازنین مفخم تدوینگر، جهانگیر میرشکاری صدابردار و مهران ملکوتی صداگذار از جمله عوامل این فیلم سینمایی هستند.

نخستین فیلم سینمایی احسان عبدی پور با عنوان «تنهای، تنهای تنها» در جشنواره سی و یکم فیلم فجر نگاه مثبت بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرد.