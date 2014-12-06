داریوش فرضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت توجه به کودکان در حوزه های مختلف رسانه ای گفت: هرچقدر در حوزه کتاب و مطبوعات و مجلات کودک به بچه ها بیشتر توجه شود و این رسانه ها فعالیت پررنگ تری داشته باشند ما در تربیت کودکان موفق تر خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش کودکان تنها به برنامه سازی منحصر نمی شود، بیان کرد: ما باید مجلات و کتاب‌های تخصصی برای کودکان داشته باشیم و نه البته مجلاتی که برای خانواده ها باشد و در کنار آنها به کودکان هم پرداخته شود و همچنین این مجلات باید به دور از ویژگی های تجاری و تبلیغاتی باشند.

مجری برنامه «عمو پورنگ» اضافه کرد: متاسفانه حوزه کودک همیشه مهجور است شاید چون کودک هستند چندان جدی گرفته نمی شوند اگرچه که برعکس باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

فرضیایی با اشاره به اینکه حوزه کودک یک همت جمعی را طلب می کند، اظهار کرد: من به شخصه در برنامه کودک نمی توانم به دغدغه های خود در این حوزه بپردازم چون من یک نفر هستم و شاید این دغدغه ها باید به «ما» تبدیل شود.

وی ادامه داد: نیاز است که کارشناسان، صاحب‌نظران، متخصصان و همه کسانیکه به نوعی با حوزه کودک مرتبط هستند کاری کنند چون این سنین بسیار حساس و مهم است.

عمو پورنگ در پایان با اشاره به اهمیت ترویج کتابخوانی در برنامه های کودک بیان کرد: قطعا این دغدغه خود من هم بوده است و همانقدر که بچه ها باید روزی سه مرتبه غذا بخورند لازم است کتاب هم بخوانند اما خود من هرگاه بتوانم به انها آموزش دهم که وقتی وارد جایی می شوند در بزنند و زمانیکه خارج می شوند در را ببندند فکر می کنم بزرگترین دغدغه ام حل شده است.