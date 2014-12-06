به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر عطاالله‌ صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه با استقبال رسمی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار بوشهر و فرماندهان نظامی و انتظامی وارد بوشهر شد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در حاشیه این آئین اظهار داشت: امروز با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران شاهد افتتاح و بهره‌برداری از چند طرح مهم در نیروی دریایی ارتش خواهیم بود.

محمدرضا عباسیان از رونمایی از داک تعمیراتی 700 تنی نیروی دریایی ارتش در بوشهر خبر داد و بیان داشت: این داک به صورت کاملا ایرانی در بوشهر ساخته شده است و امکان تعمیرات شناورهایی از سایر نقاط را در استان بوشهر فراهم می‌شود.

وی در ادامه از بهره‌برداری از خانه فرهنگ بنام تکاور در منطقه دوم نیروی دریایی ارتش خبر داد و اضافه کرد: معرفی تلاش‌ها و رشادت‌های تکاوران نیروی دریایی ارتش از مهمترین اهداف ایجاد و راه‌اندازی خانه فرهنگ است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه از برپایی نمایشگاه دائمی هنرهای دستی بانوان خبر داد و اذعان داشت: آغاز برنامه ارتقای سیستم رانش واحدهای شناوری از دیگر برنامه‌های امروز است.

لازم به ذکر است که سرلشکر عطاالله‌ صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ابتدای ورود به بوشهر در آئینی به مقام شهدا ادای احترام کرد.