۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

قهرمانان مسابقه قایقرانی در بوشهر معرفی شدند

بوشهر – رقابت ورزشی بین کارکنان نیروی دریایی که به مناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش در بوشهر برگزار شد، با معرفی قهرمانان ۲ بخش به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در پیست هیئت قایقرانی بوشهر و با میزبانی پایگاه دریایی ارتش و هیئت قایقرانی استان بوشهر برگزار شد و قایقرانان در ۲ رده پرسنل فعال و پیشکسوتان (بازنشستگان) نیروی دریایی به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ۵۰۰ متری با قایق‌های تورینگ یک نفری، در بخش پرسنل فعال نیروی دریایی ارتش سجاد حمودی، حیدر تیباش و م مجتبی نعمتی مقام‌های اولل تا سوم را کسب کردند.

در بخش پیشکسوتان (بازنشستگان) نیروی دریایی نیز حسن سعادت، مختار نوذری و حمید اهرمی رتبه‌های برتر به دست آوردند.

این رویداد به‌عنوان ادای احترامی پویا به رشادت‌های نیروی دریایی برگزار شد.

روز هفتم آذر، یادآور عملیات مروارید (۱۳۵۹) و مقاومت جانانه ناوچه پیکان به فرماندهی شهید امیردریادار محمد ابراهیم همتی است که با وجود آسیب‌های شدید، در برابر حملات دشمن بعثی ایستاد و به نمادی جاودان از دلاوری و غرور ملی تبدیل شد. یاد و نام آن شهید والامقام و یارانش همواره گرامی است.

