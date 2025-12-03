قهرمانان مسابقه قایقرانی در بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در پیست هیئت قایقرانی بوشهر و با میزبانی پایگاه دریایی ارتش و هیئت قایقرانی استان بوشهر برگزار شد و قایقرانان در ۲ رده پرسنل فعال و پیشکسوتان (بازنشستگان) نیروی دریایی به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ۵۰۰ متری با قایق‌های تورینگ یک نفری، در بخش پرسنل فعال نیروی دریایی ارتش سجاد حمودی، حیدر تیباش و م مجتبی نعمتی مقام‌های اولل تا سوم را کسب کردند.

در بخش پیشکسوتان (بازنشستگان) نیروی دریایی نیز حسن سعادت، مختار نوذری و حمید اهرمی رتبه‌های برتر به دست آوردند.

این رویداد به‌عنوان ادای احترامی پویا به رشادت‌های نیروی دریایی برگزار شد.

روز هفتم آذر، یادآور عملیات مروارید (۱۳۵۹) و مقاومت جانانه ناوچه پیکان به فرماندهی شهید امیردریادار محمد ابراهیم همتی است که با وجود آسیب‌های شدید، در برابر حملات دشمن بعثی ایستاد و به نمادی جاودان از دلاوری و غرور ملی تبدیل شد. یاد و نام آن شهید والامقام و یارانش همواره گرامی است.