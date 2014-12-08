پیشگیری از اعتیاد نیازمند مشارکت بیشتر خانواده ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا الهامی صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر که با حضور مرزنشینان خراسان شمالی در شهر راز برگزار شد، اظهار داشت: اعتیاد به مواد مخدر مشکلات زیادی برای همه به وجود می آورد و پیشگیری از آن باید از داخل خانواده ها شروع شود.

وی با بیان این که پیشگیری و ریشه کن کردن این پدیده شوم نیازمند مشارکت و حساسیت بیشتر خانواده ها است، اضافه کرد: معتاد نبودن والدین، پرهیز ازخود درمانی با مصرف موادمخدر، جلوگیری ازمعاشرت فرزندان با افراد و خانواده های آلوده، برابری بین فرزندان و تقسیم عادلانه امکانات بین آنها، تقویت اعتقادات و باورهای دینی از جمله مواردی هستند که خانواده ها می بایست با رعایت کردن آنها فرزندان خود را در برابر اعتیاد محافظت کنند.

سرهنگ الهامی با بیان این که علل گرایش به اعتیاد فردی، خانوادگی و اجتماعی است، افزود: موادمخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی و فکری به شمار می رود.

وی گفت: اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جسمی، روحی و روانی و اجتماعی مسمومیت حاد و مزمنی دارد که برای افراد زیان های فراوان جسمی دارد بنابراین پیشگیری از سوءمصرف و پیامدهای آن لازم است.

معاون اجتماعی مرزبانی خراسان شمالی اظهار داشت: اعتیاد هیچ مرزی نمی شناسد و همه افراد ممکن است به نوعی در معرض خطر اعتیاد قرار بگیرند چون اعتیاد یک تهدید و ریشه روانی و اجتماعی دارد.

به گفته وی جلب مشارکت مردم در این بخش یک عامل اجتماعی تعیین کننده در سلامت جامعه است چرا که گرایش به مواد مخدر سرآغاز ورود به جرم و بزه های کوچک و بزرگ بعدی است.

سرهنگ الهامی تصریح کرد: آموزش خانواده ها می تواند در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی موثر باشد زیرا صیانت از خانواده تضمینی برای داشتن فرزندان سالم، خانواده مستحکم و جامعه ای سالم است.

وی با بیان این که اقدامات فرهنگی به عنوان اولین قدم در پیشگیری از وقوع و کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی در جامعه نقش مهمی دارد، اضافه کرد: می بایست امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری در کاهش آسیبهای اجتماعی به عنوان یک اصل مورد توجه قرارگیرد و در این زمینه ترغیب جوانان به حضور در مساجد می تواند در برابر انحرافات و آسیب ها بازدارنده باشد.