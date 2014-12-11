ولایت مهمترین رکن انقلاب اسلامی است/ ولایت فقیه عامل اقتدار نظام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی شامگاه پنج شنبه در جمع پرشور مردم شهید پرور شاهرود در مکان حسینیه اعظم مدرسه قلعه این شهر، انقلاب اسلامی ایران را یکی از حوادث عمیق و تاثیرگذار در دنیا دانست و افزود: انقلاب ما یکی از همان حوادث عظیم زمانه است که در اوج عظمت، یکی از نعمت های پروردگار به شمار می آید.

وی با بیان اینکه وظیفه هر انسان است که در جامعه اسلامی برای شناخت اهل زمان، رخدادها و حوادث دنیا را بررسی و ارزیابی کند افزود: انسان باید بتواند به نوعی ریشه یابی و معرفت نسبی نسبت به احوال زمانه ای که در آن زندگی می کند داشته باشد.

این مرجع تقلید جهان اسلام، با بیان اینکه نعمات خداوند از شمارش بیرون هستند، اظهار داشت: در قرآن ۷۳بار درباره نعمات خداوند و همچنین شکرگذاری این نعمات سخن به میان آمده است اما از قول امام صادق (ع) مهمترین این نعمات ولایت فقیه است.

ولایت فقیه افتخاری برای جامعه اسلامی

آیت الله نوری همدانی ولایت فقیه را افتخاری برای جامعه اسلامی ایران دانست و گفت: موضوع ولایت فقیه مبحثی عظیم به شمار می رود و باید دانست که اساس دین اسلام بر اهل بیت و ولایت است.

وی ادامه داد: افراد زیادی در این راه جان خود را نثار کرده اند و این نمونه بزرگی است که بدانیم حفظ ولایت بسیار مهم است.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در سایه ولایت به وجود آمد، تصریح کرد: موضوع ولایت و خون هایی که در این راه داده شد موضوع بسیار مهمی است و ولایتمداران همواره توانسته اند در طول تاریخ با فداکاری ولایت را حفظ کنند.

ولایت مهمترین رکن انقلاب اسلامی است

این عالم جهان تشیع، با بیان اینکه حکومت باید با امام معصوم باشد، ابراز داشت: در صورتی که شخص امام معصوم وجود داشته باشد، ولایت از آن اوست اما در حال غیبت ولایت جامعه اسلامی باید بر عهده فقیهی عالم، وارسته، شجاع، مدیر و مدبر باشد چونکه شکل حکومت اسلامی در اصل اینگونه است.

آیت الله نوری همدانی افزود: شاهان و طاغوتیان بر خلاف این رویه اسلامی عمل می کردند اما امام راحل، با مطالعه جامعه اسلامی در سراسر گیتی لازم دیدند تا بر علیه این سیستم قیام کنند و برای نجات مردم و همچنین برای برچیدن استبداد، حادثه عظیم انقلاب اسلامی را رهبری کردند.

وی، اسلام، مردم و ولایت را سه رکن اساسی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: در زمان طاغوت اسلام ناب به حاشیه رانده و منزوی شده بود در حالی که نام اسلام با تمامی ارزش های اسلامی باید مورد نظر قرار می گرفت که این چنین نبود.

ولایت فقیه باعث قدرت گیری نظام اسلامی می شود

این مرجه تقلید مردم را دومین رکن انقلاب نامید و خاطرنشان کرد: امام سعی کردند تا به روش پیامبران الهی مردم را بیدار و آگاه کنند، ایشان مانند پیامبران الهی سعی کردند ابتدا مردم را آماده کنند و سپس سراغ فرعون و نمرود زمان بروند و در این راه ۱۴سال تلاش کردند اما در نهایت مردم را به بیداری هدایت کردند.

آیت الله نوری همدانی ولایت فقیه را سومین رکن انقلاب اسلامی نامید و گفت: ولایت فقیه را امام به وجود آوردند چراکه ایشان با مطالعات خود اعلام داشتند، جامعه را فردی باید سرپرستی کند که فقیه عادل، عالم، مدیر و مدبر باشند.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه باعث قدرت گیری نظام اسلامی می شود، تصریح کرد: با مطالعه وصیت نامه شهدا می توان دریافت که ۹۹درصد این عزیزان برای پایداری ولایت فقیه خون خود را اهدا کردند تا اسلام در نهایت به پیروزی برسد.

امام خمینی چهره واقعی غرب را به مردم شناساند

این عالم جهان اسلام با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، گفت: انقلاب برکات فراوانی دارد که نخستین آنها همان ولایت فقیه است و دوم اینکه امام چهره واقعی غرب را به مردم شناساند چرا که تا قبل از این بسیاری از مردم، غرب را نماد تمدن و روشنفکری می دانستند.

آیت الله نوری همدانی با تاکید بر این موضوع که غرب همواره تصمیم داشته است اسلام نوپای انقلاب اسلامی را از میان بردارد، گفت: غرب از همان زمان تا کنون با ما دشمنی و خصومت داشت، در زمان طاغوت غرب، مستقیما مقدرات ما را رقم می زد و آنها می خواستند اسلام را نابود کنند که به حمدالله انقلاب اسلامی موجب شد تا مردم چهره واقعی غرب را بشناسند.

وی افزود: غربی ها مدام دم از آزادی و حقوق بشر می زنند در صورتی که زندان های گوانتانامو، جنایتگری، استعمار و دروغ های حقوق بشری شان امروزه بر ملا شده است.

اشاعه فرهنگ جهاد و شهادت طلبی از جمله دستاورد های انقلاب

این مرجع جهان تشیع، جهاد و فرهنگ شهادت را یکی دیگر از دستاورد های انقلاب اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: جهاد به واسطه انقلاب اسلامی در کشور ما زنده شد و امروز خوشبختانه عاشقان فرهنگ ایثار و شهادت در ایران اسلامی فراوان هستند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اشاعه فرهنگ شهادت در بین جوانان کشور، تصریح کرد: بسیاری از جوانان نسل های دوم و سوم انقلاب این روزها به ما می گویند چه می شد که ما در زمان جنگ حضور داشتیم و در راه اسلام جان می دادیم که این امر نشان دهنده اشاعه فرهنگ شهادت طلبی و روحیه جهاد در بین جوانان کشور ما است.

وی با تاکید بر اینکه امثال سردار قاسم سلیمانی در کشور ما زیاد هستند افزود: شخصیت والایی که در تمام عملیات های علیه کفر و ستم، در زمینه فرماندهی حرف اول را می زند.

قبل از انقلاب زنان خانه نشین بودند

این عالم جهان تشیع، یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی را توجه به موضوع زنان در جامعه اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: تا قبل از انقلاب زنان خانه نشین و البته تابع فرهنگ غربی بودند اما امروزه تعداد زنان در دانشگاه ها و مراکز عالی تحصیلی بیشتر از مردان است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به برکات نماز جمعه، گفت: نماز جمعه را نیز می توان یکی دیگر از دستاورد های انقلاب اسلامی دانست و همچنین حمایت از مستضعفان جهان و همچنین ایجاد امیدواری در بین مظلومان جهان نیز از برکت انقلاب اسلامی مهیا شده است.

وی خاطر نشان کرد: مجموع این دستاوردها ان شاالله زمینه ساز ظهور و فرج امام زمان(عج) و آکنده شدن دنیای ما از عدل و داد خواهد شد.

جایگاه مرجعیت بلندترین پایگاه معنوی و علمی در مکتب تشیّع

امام جمعه شاهرود نیز در ابتدای این دیدار، گفت: جایگاه مرجعیت تقلید در مکتب تشیّع، بلندترین پایگاه معنوی و علمی در سلسله مراتب مقامات عالی دینی است.

حجت الاسلام محمود ترابی با تاکید بر برکات سفر آیت الله العظمی نوری همدانی به شاهرود، گفت: امروز شهر معلمان دین و اخلاق افتخار دارد میزبانی یکی از چهره های انقلابی و یکی از علمای تاثیرگذار در جهان اسلام و به خصوص فقه شیعی باشد.

وی با اشاره به مقام شامخ مرجعیت در اسلام، خاطرنشان کرد: در مقدرات سیاسی و اجتماعی مردم نیز، مراجع تقلید بسیار اثرگذار بوده اند به طوری که در طول تاریخ، هر بحران و خطری که برای شیعه و مکتب آن پیش آمده توسط مقام مرجعیت به وضوح کنترل شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود در خاتمه تصریح کرد: هرگاه جامعه باعث ترس و یأس و افسردگی شده است، مهمترین قدرتی که توانسته به کمک یاران، شاگردان و علمای بلاد، شیعه را از بحران ها و بن بست ها نجات بخشد، مقام شامخ مرجعیت و رهبری آنان بوده است.