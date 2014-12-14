بهرام دبیری پس از 20 سال آثارش را به زادگاهش می برد

بهرام دبیری هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بعد از 22 سال قرار است نمایشگاهی از آثارم را در زادگاهم شیراز برپا کنم که این نمایشگاه مروری بر آثار 20 سال گذشته ام خواهد بود.

وی افزود: در کنار برپایی این نمایشگاه و سخنرانی، دو فیلم از زندگی و آثار من نیز به نمایش درخواهد آمد که این دو فیلم ساخته کیوان جهانشاهی است. فیلم «میان دیروز و همیشه» به مدت 40 دقیقه و فیلم «سه حس» که ترکیبی از نقاشی، موسیقی و شعر است، در کنار این نمایشگاه، به نمایش درخواهد آمد.

به گفته این هنرمند، این نمایشگاه شامل 20 اثر از دوره های مختلف کاری او طی 20 سال گذشته است که روز پنج شنبه 27 آذرماه در گالری وصال شیراز گشایش خواهد یافت و به مدت دو هفته نیز برپاست.

این نمایشگاه به دعوت انجمن نقاشان شیراز برپا می شود.

بهرام دبیری متولد سال ۱۳۲۹ شیراز است. آثار او از دهه 60 به بعد، مضامین اساطیری و جستجو در نقاشی مدرن را دنبال می‌کند و به سوی ریشه‌ها و میراث تصویری ایران گرایش دارد.