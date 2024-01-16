به گزارش خبرگزاری مهر، گالری سهراب از روز جمعه ۲۹ دی ماه پذیرای آثار هنرمند نقاشی می‌شود که در آثارش با تاکید بر ساده سازی فرم‌ها و بهره گیری از خطوط بیانگر، به نمایش فیگورهای انسانی به ویژه زنان، جانوران و نمادهایی برگرفته از داستان‌های اساطیری می‌پردازد.

بهرام دبیری نقاش نوگرای ایرانی این بار در نمایشگاه «ستایشگر زندگی، عشق و زیبایی»، مجموعه آثار نقاشی، طراحی و چاپِ خود را مقابل دیدگان دوستداران هنر قرار خواهد داد.

دبیری با بیان این‌که بیشتر آثار نمایشگاه جدیدش، طراحی‌های او هستند درباره جزییات این نمایشگاه گفت: دَه سیلک اسکرین از دوره‌های مختلف نمایش داده خواهد شد که تیراژ هر یک ۳۰ عدد است؛ تعدادی از این آثار پیش از این به فروش رفته و تعدادی هنوز در آرشیو من موجود است که یک سری از آنها را به نمایش می‌گذارم. در کنار آنها، پنج یا شش نقاشی روی بوم بزرگ، ۱۷ عدد طراحی و ۷ عدد کار روی مقوا که سه کار را از مجموعه خروس‌هاست، نیز به نمایش خواهم گذارد.

یکی از مشخصه‌های آثار این نمایشگاه، برجستگی خط در آن‌ها در مقایسه با رنگ است. دبیری البته با اشاره به این‌که قیاس خط با رنگ در کارهای او، قیاس درستی نیست، بیان کرد: رنگ نیز در نقاشی‌های من همان کارکردی را دارد که خط اما از آنجا که خطی که من کار می‌کنم به ندرت در نقاشی دیده‌ایم؛ به نظر چشمگیرتر و بیان کننده تر می‌آید. باید بیافزایم خط عنصر بسیار مهمی است. خط، ذات و بنیاد طراحی است. خط برایم همیشه مهم بوده چون بیشتر از حد بیانگر است. طبیعتاً رنگ هم آن بیانگری را دارد؛ ولی من از رنگ پرهیزکارانه استفاده می‌کنم و استفاده از خط در کارهایم بیشتر است.

بهرام دبیری هنرمندی است که به گفته خودش، تماشای نقش برجسته‌های تخت جمشید و کتیبه‌های نقش رستم و تنگ چوگان در شش هفت سالگی، او را از همان اوان کودکی دل بسته و وابسته اساطیر ایران کرد. گوش سپردن به قصه‌های شب‌های کودکی و شعرهای مثنوی، شاهنامه، سعدی و حافظ که مادرش به مناسبت‌های مختلف برایش می‌خواند از خاطرات شیرین آن دورانِ اوست. سال ۱۳۶۲ با تشویق دکتر خسرو خسروی جامعه شناس به خواندن یشت ها، متون کلاسیک ایران و اسطوره‌ها گرایش پیدا کرد و همکاری با مهرداد بهار و ابوالقاسم اسماعیل پور برای تصویری سازی «ارژنگ» بازسازی شده‌مانی، درهای تازه‌ای به رویش گشود؛ تا آنجا که به مدت یک سال و نیم، آیین مانوی را نزد این ۲ اسطوره شناس فرا گرفت و از آن پس بود که، افسانه‌ها و اسطوره‌ها هویت او شدند. دبیری متولد ۱۳۲۹ در شیراز است. سال ۱۳۴۵ همراه خانواده به تهران آمد و سال ۱۳۴۹ در رشته نقاشی در دانشکد هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته و در ۱۳۵۴ از این دانشکده فارغ‌التحصیل شد. آثار این هنرمند از دهه ۶۰ به بعد، مضامین اساطیری را دنبال می‌کند و به سوی ریشه‌ها و میراث تصویری ایران گرایش دارد. دبیری طی نزدیک به ۵۵ سال فعالیت هنری، بیش از ۷۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و کشورهای اوکراین، اسپانیا، آلمان، واشنگتن، نیویورک و … برگزار کرده است.

علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه «ستایشگر زندگی، عشق و زیبایی» می‌توانند از روز جمعه ۲۹ دی به گالری سهراب به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ مراجعه کنند. نمایشگاه تا ۱۵ بهمن ادامه دارد و گالری یکشنبه‌ها تعطیل است. ساعت بازدید از ۱۱ صبح تا ۸ شب و جمعه‌ها از ۴ عصر تا ۸ شب است.