طرح سایت اسکان پنج روستای انتقالی در پارس آباد تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تشریح برنامه های عمران و آبادانی روستاهای پارس آباد تصریح کرد: یکی از مشکلات فعلی انتقال روستاهای حاشیه کشت و صنعت مغان است که با تهیه طرح سایت اسکان این مهم اجرایی خواهد شد.

وی افزود: طرح انتقال با هدف بهبود معیشت روستاییان ساکن اجرا می شود و در این راستا همکاری بنیاد مسکن مورد انتظار است.

فرماندار پارس آباد اجرای طرح های هادی روستا ها را از مهمترين خواسته های ساکنان روستاها عنوان کرد و گفت: در سال جاری طرح هادی در ۱۷ روستای اين شهرستان اجرا می شود.

به گفته نصیری اعتبار ۱۶ میلیارد ریال برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و در عین حال طرح های بهسازی و مقاوم سازی روستاها نیز در دستور کار است.

وی از واگذاری بیش از هزار جلد سند مالكيت در شهر های اصلاندوز و تازه كند تا پایان امسال خبر داد و افزود: علاوه بر این تسهيلات بهسازی و مقاوم سازي اماكن روستايی به ساکنان روستاها اعطا می شود.

فرماندار پارس آباد عمران و آبادانی روستاها را از جمله برنامه های اولویت دار دستگاه های متولی دانست و تاکید کرد: آبادانی روستاها به دلیل اینکه مراکز تولید هستند اهمیت ویژه دارد.