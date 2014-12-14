دولت برای تشکیل و فعالیت تعاونیهای روستایی تسهیلات کم بهره می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر یکشنبه در همایش راهکارهای توسعه روستایی استان لرستان به توجه دولت تدبیر و امید در خصوص آبادانی روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: در تدوین برنامه ششم توسعه کشور برای اولین بار شورای توسعه روستاها و عشایر دیده شده که در برنامه های گذشته این شورا وجود نداشت.

وی با بیان این مطلب که دولت به توان افزایی روستاییان و عشایر باور دارد اعنوان کرد: دولت تدبیر و امید بیشتر از آنچه که روستاییان فکر می کنند به توان افزایی زنان و مردان روستایی و عشایر ایمان دارد.

مشکلات اقتصادی دلیل اصلی مهاجرت از روستاها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: دولت سعی می کند تبعیض های کارکردی بین روستاییان با شهرنشینان را از بین ببرد.

رضوی وجود مشکلات اقتصادی و نبود اشتغال را از جمله مشکلات اصلی روستاییان دانست و بیان داشت: ۶۰ درصد علت مهاجرت های روستایی به مشکلات اقتصادی و اشتغال روستاییان مربوط می شود.

وی تبعیض در خدمات رسانی بین شهرنشینان و روستانشینان را از دیگر مشکلات جامعه روستایی خواند و افزود: نداشتن اسناد ملکی روستاییان یکی دیگر از این تبعیضات است و متاسفانه روستانشینان از ارزش افزوده ای که بخاطر داشتن سندهای ملکی و مسکونی برای شهرنشینان در نظر گرفته می شود محروم هستند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه کرد: عدم حمایت های فکری و معنوی از روستاییان توسط مقامات ملی، منطقه ای و محلی از دیگر مشکلات روستاییان است.

رضوی خطاب به روستاییان حاضر در این همایش گفت: از شما می خواهم سرمایه هایی که در روستاهای خود دارید را دور نریخته و با ایجاد یک اتاقک کوچک در هر روستا موزه ای از صنایع دستی و ابزارآلات کشاورزی قدیمی را ایجاد کنید.

انتقاد از مصوبات و طرح های نیمه تمام دولت قبل

وی با اشاره به اینکه هیچ دولتی توان انجام تمامی خواسته های مردم را ندارد تصریح کرد: اگر دولتی تنها در یک جلسه دو ساعته شورای اداری یک استان ۲۵۰ طرح توسعه را تصویب کرد بدانید این اقدام یک "ماست مالی" بزرگ بوده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ضمن انتقاد از برخی اقدامات دولت قبلی عنوان کرد: این دولت تنها در یک استان هفت هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی برای دولت جدید بجای گذاشته است که اگر متوسط هر استان را در نظر بگیریم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان روی دست دولت جدید گذاشته اند و این در حالی است که کل اعتبارات عمرانی سال آینده کشور کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش موثر مردم در شکل گیری انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: بدون مشارکت این مردم انقلاب به پیروزی نمی رسید و حضور مردم همیشه در تمامی صحنه ها تعیین کننده بوده است بطوریکه در اربعین حسینی نیز اجتماع عظیم مسلمانان بویژه شیعیان کشور ایران مثال زدنی بود.

وی افزود: هر مقامی در هر کشوری بخواهد به مردم خدمت کند بایستی زمینه حضور مردم را در همه بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم کند و یکی از مشکلاتی که امروز بر دولت تدبیر و امید تحمیل شده این است که دولت های گذشته بر حضور مردم در زمینه های گوناگون باور داشته اما به مشارکت اقتصادی مردم باور نداشتند.

لزوم مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم بر این باور است که بایستی مردم را به سمت بی نیازی اقتصادی و نه نیازمندی اقتصادی برد یادآور شد: دولت آقای روحانی به این باور ندارد که افراد تحت پوشش نهادها و ارگان های حمایتی روز به روز افزون شوند لذا مردم باید از نظر اقتصادی توانمند باشند.

رضوی اضافه کرد: ما نیز در تبعیت از دستورات مقام معظم رهبری که سال گذشته و در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند هر سه قوه کشور بی درنگ و با زمانبندی مشخص برنامه ریزی کنند که زمینه حضور مردم و فعالان اقتصادی را در زمینه فعالیت های اقتصادی فراهم آورند بر حضور همه اقشار مردم در این زمینه تاکید داریم.

وی ضمن اشاره به شعار سال مبنی بر "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" اظهار داشت: منظور از عزم ملی تلاش تک تک افراد جامعه است چه کسانی که در روستا زندگی می کنند و چه شهرنشینان و مدیران استان لذا بایستی همه با هم در این جهت حرکت کرده و بار را بر دوش کسی نهادن به معنی به سر منزل مقصود نرسیدن است.

حمایت دولت از تعاونیهای روستایی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بر ضرورت فراهم آوردن کارهای اقتصادی و سودآور برای روستاییان توسط دولت تاکید کرد و گفت: نیازمندی های مردم بایستی توسط خودشان تامین شود و ما نیز بعنوان مسئولین کشور بایستی شرایط ایجاد کار را فراهم کرده تا مردم بجای اینکه چشمشان بدنبال گرفتن یارانه باشد از بازوی خود نان بخورند.

رضوی در اینباره افزود: مردم روستا بایستی با همکاری یکدیگر و استفاده از ظرفیت روستاهای اطراف نسبت به تشکیل تعاونی های روستایی اقدام کرده و دولت نیز به ازای آورده روستاییان تا سقف سه برابر آورده به آن ها تسهیلات کم بهره خواهد داد.

وی یادآور شد: امروز در هر خانواده روستایی حداقل یک فرد تحصیل کرده وجود دارد که بایستی از ظرفیت این افراد برای شناسایی پتانسیل هر روستا و استفاده از آن برای ایجاد اشتغال بهره برد و مسئولان مستقر در هر استان نیز موظف است در مورد پتانسیل های موجود در هر منطقه و تبدیل آن ها به طرحهای اشتغالزا به روستاییان مشاوره رایگان ارائه دهد.