به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در شرق استان گلستان، محور گنبدکاووس ـ مراوه‌تپه در محدوده ۵۰۰ متری بعد از سه‌راهی آی‌تمر دچار انسداد شد.

بر اثر شدت جریان سیلاب، یک دهنه پل در این محور تخریب شده و مسیر اصلی جاده برای تردد خودروها مسدود شده است.

با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و اجرای قبلی یک کنارگذر خاکی در این محدوده، تردد وسایل نقلیه در حال حاضر از طریق این مسیر جایگزین انجام می‌شود.

مسئولان مربوطه در حال بررسی وضعیت محور و اقدامات لازم برای رفع انسداد و ایمن‌سازی مسیر هستند.