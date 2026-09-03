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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۸

سیلاب جاده گنبدکاووس ـ مراوه‌تپه را مسدود کرد

سیلاب جاده گنبدکاووس ـ مراوه‌تپه را مسدود کرد

گنبدکاووس ـ جاری شدن سیلاب و تخریب یک دهنه پل، جاده گنبدکاووس ـ مراوه‌تپه را در محدوده ۵۰۰ متری سه‌راهی آی‌تمر مسدود کرد و تردد خودروها از کنارگذر خاکی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در شرق استان گلستان، محور گنبدکاووس ـ مراوه‌تپه در محدوده ۵۰۰ متری بعد از سه‌راهی آی‌تمر دچار انسداد شد.

بر اثر شدت جریان سیلاب، یک دهنه پل در این محور تخریب شده و مسیر اصلی جاده برای تردد خودروها مسدود شده است.

با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و اجرای قبلی یک کنارگذر خاکی در این محدوده، تردد وسایل نقلیه در حال حاضر از طریق این مسیر جایگزین انجام می‌شود.

مسئولان مربوطه در حال بررسی وضعیت محور و اقدامات لازم برای رفع انسداد و ایمن‌سازی مسیر هستند.

کد مطلب 6936806

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