به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارشهای اخیر و جاری شدن سیلاب در شرق استان گلستان، محور گنبدکاووس ـ مراوهتپه در محدوده ۵۰۰ متری بعد از سهراهی آیتمر دچار انسداد شد.
بر اثر شدت جریان سیلاب، یک دهنه پل در این محور تخریب شده و مسیر اصلی جاده برای تردد خودروها مسدود شده است.
با توجه به پیشبینیهای انجامشده و اجرای قبلی یک کنارگذر خاکی در این محدوده، تردد وسایل نقلیه در حال حاضر از طریق این مسیر جایگزین انجام میشود.
مسئولان مربوطه در حال بررسی وضعیت محور و اقدامات لازم برای رفع انسداد و ایمنسازی مسیر هستند.
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