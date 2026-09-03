  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱

طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن اجباری دو میلیون فلسطینی از غزه

طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن اجباری دو میلیون فلسطینی از غزه

«ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از طرحی برای کوچاندن اجباری فلسطینیان ساکن نوار غزه به کشورهای دیگر طی هفت سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از طرحی با عنوان «جدایی ۷۱۰» برای کوچاندن حدود ۱.۸۶ میلیون فلسطینی از نوار غزه به کشورهای دیگر رونمایی کرد.

بن‌گویر مدعی شد کشورهایی برای پذیرش فلسطینیان آماده هستند و شمار زیادی از ساکنان غزه نیز خواهان خروج از این منطقه هستند.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: خروج فلسطینیان بدون مقصد نهایی انجام نخواهد شد و خانواده‌ها در جریان این انتقال در کنار یکدیگر باقی خواهند ماند.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همچنین گفت که این رژیم به کشورهای پذیرنده در ازای پذیرش فلسطینیان هزینه پرداخت خواهد کرد.

بن‌گویر همچنین خواستار تشکیل وزارتخانه‌ای برای امور مهاجرت شد و اعلام کرد یک وزیر و مدیر برای اجرای این طرح تعیین خواهند شد و اسرائیل اجرای آن را به‌صورت مستقیم بر عهده خواهد گرفت.

کد مطلب 6936805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها