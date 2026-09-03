طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن اجباری دو میلیون فلسطینی از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از طرحی با عنوان «جدایی ۷۱۰» برای کوچاندن حدود ۱.۸۶ میلیون فلسطینی از نوار غزه به کشورهای دیگر رونمایی کرد.

بن‌گویر مدعی شد کشورهایی برای پذیرش فلسطینیان آماده هستند و شمار زیادی از ساکنان غزه نیز خواهان خروج از این منطقه هستند.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: خروج فلسطینیان بدون مقصد نهایی انجام نخواهد شد و خانواده‌ها در جریان این انتقال در کنار یکدیگر باقی خواهند ماند.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همچنین گفت که این رژیم به کشورهای پذیرنده در ازای پذیرش فلسطینیان هزینه پرداخت خواهد کرد.

بن‌گویر همچنین خواستار تشکیل وزارتخانه‌ای برای امور مهاجرت شد و اعلام کرد یک وزیر و مدیر برای اجرای این طرح تعیین خواهند شد و اسرائیل اجرای آن را به‌صورت مستقیم بر عهده خواهد گرفت.