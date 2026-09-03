https://mehrnews.com/x3cY8m ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵ کد مطلب 6936799 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵ تجمعات مردم اسفراین در شب صد و هفتاد و هشتم بجنورد- تجمعات مردم اسفراین به شب صد و هفتاد و هشتم رسید. دریافت 13 MB کد مطلب 6936799 کپی شد مطالب مرتبط روایت رامیانیها از زلزله فردوس و یک طلبه جهادگر صد و هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد تجمع مردم اسفراین در صدونودونهمین شب در میدان امام خمینی(ره) از زلزله فردوس تا روایت مردم گلستان از یک طلبه جوان برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی تجمع مردمی
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