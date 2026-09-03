قدردانی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور از مجاهدان خط مقدم امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به همراه سردار معصوم بیگی، رئیس بازرسی کل فراجا و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی به استان هرمزگان سفر کرده و از نزدیک در جریان روند تأمین نظم و امنیت این منطقه کلیدی قرار گرفتند.
سردار رضایی و هیئت همراه، با بازدید از مجموعههای عملیاتی انتظامی و دریابانی استان هرمزگان، ضمن برگزاری نشستهای تخصصی و ارزیابی عملکرد، در جمع صمیمی کارکنان حاضر شدند.
وی با ابلاغ پیام تشکر فرمانده کل انتظامی کشور، از مجاهدتهای شبانهروزی این نیروها در برقراری امنیت پایدار، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، و ارائه خدمات بیوقفه به مردم شریف هرمزگان، صمیمانه قدردانی کردند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در این بازدید، با تأکید بر جایگاه راهبردی هرمزگان در معادلات امنیتی کشور، خاطرنشان کرد: امنیت امروز هرمزگان مرهون جانفشانی و هوشیاری نیروهایی است که با کمترین امکانات، بیشترین دستاوردهای عملیاتی را ثبت کردهاند.
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