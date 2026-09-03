ادعای رژیم صهیونیستی درباره تسلط بر ارتفاعات «علی الطاهر»در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که به‌صورت عملیاتی بر زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله در ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان مسلط شده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: با وجود تهدیدات ایران، ما طی ساعات گذشته توانستیم زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله را در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان به کنترل عملیاتی خود درآوردیم. این زیرساخت‌ها طی دو دهه گذشته، شکل گرفته و تأسیس شده بود.

در ادامه ادعاهای ارتش اشغالگر آمده است: عملیات پاکسازی دو تونل زیرزمینی حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان به پایان رسیده و اکنون در حال خنثی‌سازی این زیرساخت‌ها هستیم.

سخنگوی نظامی صهیونیستها هم مدعی شد: ارتش اسرائیل پاکسازی زیرساخت‌های حزب‌الله را در ارتفاعات علی الطاهر به پایان رسانده و در حال خنثی‌سازی آن است.

حزب الله هنوز به این ادعای رژیم صهیونیستی واکنش نشان نداده است.

ادعای رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می شود که منابع لبنانی امروز اعلام کردند که ارتش اشغالگر ارتفاعات علی الطاهر را در شهرستان نبطیه هدف حمله پهپادی قرار داده و انفجاری نیز در شهرک المنصوری رخ داده است. شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان هم هدف حمله هوایی ٰزیم صهیونیستی قرار گرفت.