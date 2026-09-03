  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

جوان ۲۱ ساله مفقود شده در رودبار پس از ۲ روز جستجو نجات یافت

جوان ۲۱ ساله مفقود شده در رودبار پس از ۲ روز جستجو نجات یافت

رودبار- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از پیدا شدن و نجات جوان ۲۱ ساله‌ای که در مناطق کوهستانی شهرستان رودبار مفقود شده بود، پس از دو روز عملیات جستجو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی اعلام گزارش مفقودی یک جوان ۲۱ ساله در شهرستان رودبار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC)، بلافاصله تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر برای جست‌وجوی فرد مفقودشده به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: دو تیم سه‌نفره از پایگاه شهدای امدادگر دیلمان با حضور در منطقه شاه‌شهیدان، روستای اسپهبدان و محدوده کفترخانی، عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودشده را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به تداوم عملیات جست‌وجو گفت: نیروهای امدادی طی دو روز به صورت مستمر نقاط مختلف منطقه را مورد بررسی قرار دادند تا سرنخی از فرد مفقودشده به دست آورند.

سلیمی ادامه داد: سرانجام پس از دو روز جستجوی مستمر، جوان ۲۱ ساله توسط نیروهای امدادی پیدا و عملیات جست‌وجو با موفقیت به پایان رسید.

کد مطلب 6936553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها