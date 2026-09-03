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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

دستورالعملی برای مقابله با ال‌نینو به کشاورزان خوزستانی ابلاغ می‌شود

دستورالعملی برای مقابله با ال‌نینو به کشاورزان خوزستانی ابلاغ می‌شود

اهواز -رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: درمواجهه با پدیده‌های اقلیمی نظیر ال‌نینو وتلاقی برداشت محصولات تابستانه با کشت پاییزه، دستورالعمل‌های شفاف برای راهنمایی کشاورزان ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز پنجشنبه در نشست تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بخش کشاورزی خوزستان اظهار کرد: بخش کشاورزی همواره در معرض تهدیدات طبیعی نظیر سیل، سرمازدگی و تگرگ است؛ لذا مدیریت این بحران‌ها نباید صرفاً در قالب جلسات اداری محدود بماند، بلکه باید به یک رویه مستمر، هفتگی و کاربردی تبدیل شده و خروجی‌های آن به اقدامات میدانی منجر شود.

وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی بدترین سناریوها در مواجهه با پدیده‌های جوی افزود: در مدیریت منابع آب و مواجهه با پدیده‌هایی نظیر ال‌نینو، پیش‌بینی سناریوهای بحرانی برای پیشگیری از خسارات احتمالی به محصولات و معیشت تولیدکنندگان ضروری است تا با مدیریت هوشمندانه، اثرات مخرب پدیده‌های جوی کاهش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر لزوم اطلاع‌رسانی سریع و ترویج دستورالعمل‌ها به جامعه هدف تأکید کرد و گفت: برای رساندن به موقع توصیه‌ها و هشدارهای فنی به بهره‌برداران، از حداکثر ظرفیت‌های رسانه‌ای و برنامه‌های اختصاصی استفاده خواهد شد تا هیچ کشاورزی در برابر مخاطرات اقلیمی بدون راهکار نماند.

کد مطلب 6936599

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      دستوالعمل به چه درد میخوره کمکشون کنید وگرنه حرف خالی ونوشته آن حرف به چه دردکشاورز میخوره ،تازه اگر دستورالعمل هم بدرد خور باشه کشاورز به آب و نهاده ها نیاز داره کودشیمیایی ۱۰میلیون تومان و... کمر کشاورز رو شکونده ،آقایان میخوان دستورالعمل بدن ، دست شما رو طلا باید گرفت

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