به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز پنجشنبه در نشست تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بخش کشاورزی خوزستان اظهار کرد: بخش کشاورزی همواره در معرض تهدیدات طبیعی نظیر سیل، سرمازدگی و تگرگ است؛ لذا مدیریت این بحرانها نباید صرفاً در قالب جلسات اداری محدود بماند، بلکه باید به یک رویه مستمر، هفتگی و کاربردی تبدیل شده و خروجیهای آن به اقدامات میدانی منجر شود.
وی با اشاره به ضرورت پیشبینی بدترین سناریوها در مواجهه با پدیدههای جوی افزود: در مدیریت منابع آب و مواجهه با پدیدههایی نظیر النینو، پیشبینی سناریوهای بحرانی برای پیشگیری از خسارات احتمالی به محصولات و معیشت تولیدکنندگان ضروری است تا با مدیریت هوشمندانه، اثرات مخرب پدیدههای جوی کاهش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر لزوم اطلاعرسانی سریع و ترویج دستورالعملها به جامعه هدف تأکید کرد و گفت: برای رساندن به موقع توصیهها و هشدارهای فنی به بهرهبرداران، از حداکثر ظرفیتهای رسانهای و برنامههای اختصاصی استفاده خواهد شد تا هیچ کشاورزی در برابر مخاطرات اقلیمی بدون راهکار نماند.
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