افزایش شمار شهدای حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: آسیه مولایی‌نژاد، ۲۲ ساله، از مجروحان حمله دو شب پیش آمریکا به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک بود که به دلیل شدت جراحات در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان میناب بستری و تحت درمان قرار داشت.

وی افزود: با وجود تلاش کادر درمان، این مجروح بعدازظهر امروز بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید و به این ترتیب شمار شهدای این حمله به پنج نفر افزایش یافت.

در حمله دو شب پیش آمریکا به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، پنج نفر به شهادت رسیده و حدود ۷۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

آسیه مولایی نژاد اهل بندر پل از توابع شهرستان بندر خمیر بود که در مراسم عروسی میهمان بود.