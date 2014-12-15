به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران در پیامی ضایعه درگذشت بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون کشور را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: در نهايت تأسف و تألم بازيگر پيشكسوت و تواناى كشورمان انوشيروان ارجمند،پس از تحمل رنج و بيمارى از ميان ما رفت و به آرامش ابدى پيوست.

شوراى مركزى انجمن بازيگران سينماى ايران،سوگ از دست دادن اين هنرمند با ارزش را به اعضاى انجمن،به ويژه جناب آقاى داريوش ارجمند و آقاى برزو ارجمند،خانواده محترم ايشان،ديگر همكاران و سينماگران و تمامى هموطنان هنردوست تسليت عرض مى نمايد.

همچنين به اطلاع مى رساند، مراسم ختم زنده ياد انوشيروان ارجمند روز پنجشنبه 27 آذرماه از ساعت 18 الى 19:30 در مسجد جامع شهرك قدس(شهرك غرب) برگزار می شود.

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با صدور پیامی درگذشت بازیگر فقید تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان را تسلیت گفت.

در متن پیام وزیر ارشاد آمده است: بار دیگر هنرمندی مردمی و محبوب از میان رخت بر کشید.

یاد و خاطره «انوشیروان ارجمند»، هنرمند گرانقدری که نزدیک به نیم قرن با فعالیت هنری اش در راه عشق به میهن و علاقه به مردم تلاش کرد، هرگز از ذهنمان پاک نخواهد شد.

بی شک فقدان وی برای جامعه هنری کشورمان بس سنگین و ناگوار بوده و خیل عظیمی از هنرمندان و هنرشناسان را اندوهگین کرده و در سوگ فرو برده است.

این جانب ضایعه درگذشت ایشان را به جامعه هنری و خانواده محترم ارجمند، به ویژه برادر فرهیخته‌اش داریوش ارجمند تسلیت عرض می کنم. روحش شاد و قرین رحمت خدای سبحان باد.

معاون هنری وزارت ارشاد هم تسلیت گفت

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درگذشت انوشیروان ارجمند را تسلیت گفت.

در پیام علی مرادخانی آمده است: «خبر پرکشیدن هنرمندان بسیار سخت و تلخ است. به ویژه پیشکسوتان که ریشه‌های درخت تنومند هنر هستند. انوشیروان ارجمند هنرمندی محبوب بود که از دل تئاتر شهرستان شکفت و به دل مردم ایران راه یافت. صمیمیت و افتادگی او در کنار هنر ستودنی‌اش یادش را ارجمند و جاودان خواهد کرد. فقدان این هنرمند گران‌قدر را به خانواده محترمش و همچنین همه هنرمندان به ویژه اهالی تئاتر تسلیت می‌گویم و برای دوست‌داران و بازماندگانش آرزوی شکیبایی دارم.»

پیام تسلیت معاون سیمای رییس سازمان صدا و سیما

علی اصغر پورمحمدی معاون سیما رییس سازمان صدا و سیما هم در پیام تسلیت خود ضمن ابراز همدری رسانه ملی به مناسبت درگذشت زنده یاد انوشیروان ارجمند آورده است: در ایام اربعین عزاداری سید و سالار شهیدان، شادروان انوشیروان ارجمند دعوت حق را لبیک گفت و به آستان حضرتش شتافت. هنرمندی که در آثار ماندگار تاریخی رسانه ملی با تلاشی شایسته و از صمیم قلب، تعهد خویش را به فضیلت‌ها و ارزش‌های والا، آشکار ساخت.

فقدان این هنرمند عزیز و متعهد را به جامعه هنری و خانواده محترمش تسلیت می‌گوییم و از درگاه خداوند متعال برایش علو درجات و برای بازماندگان، صبر مسئلت داریم.

پیام تسلیت مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

رحمت امینی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری هم در پیام تسلیت خود آورده است: زنده یاد انوشیروان ارجمند هنرمند توانای تئاتر، تلویزیون و سینمای کشورمان برای ما همواره یادآور تاریخ پر فراز و نشیب هنر و فرهنگ این کشور در سال های بعد از پيروزي انقلاب اسلامی است که با تجسم بخشی به نقش‌هایی ماندگار همواره در یاد و خاطره مردم زنده خواهد ماند.

او با اتکا بر باورهای دینی و اعتقادی‌‌اش همواره در آثار ارزشمند و فاخر نمایشی حضوری جدی داشت و تلاش می‌نمود تا این آثار به بهترین شکل تولید و عرضه شوند. امید است که روح ایشان قرین رحمت الهی باشد و با اولیا ا... محشور شود.

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درگذشت این هنرمند شایسته و ارزشمند را به جامعه هنری ایران و خانواده بزرگوارشان تسلیت گفته برای بازماندگان صبر و برای ایشان علو درجات را آرزو دارد

پیام تسلیت رییس مجموعه تئاتر شهر

پریسا مقتدی رییس مجموعه تئاتر شهر نیز در پیام تسلیت خود گفته است: بار دیگر در خزان پر از اندوه سفر ابدی هنرمندان شریف این سرزمین، مردی پر از مهربانی و عطوفت از دیار فرهنگ و هنر به سوی معبود بال های خود را به پرواز درآورد.

بی گمان خدمات و فعالیت های ارزنده هنرمند با سابقه تئاتر کشورمان زنده یاد انوشیروان ارجمند از یادها، خاطرها و دل ها پاک نخواهد شد.

ضایعه درگذشت این هنرمند شایسته و خوشنام تئاتر کشورمان را به خانواده ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت گفته ، شادی و آرامش روح آن عزیز از دست رفته را از پروردگار مهربان آرزومندم.

پیام تسلیت مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد

پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و سخنگوی شورای مرکزی کانون آهنگسازان سینما هم در پیام تسلیت خود آورده است: شنیدن خبر درگذشت هنرمند فقید، انوشیروان ارجمند اندوه را دوباره به جامعه هنر بازگرداند. سابقه درخشان این هنرمند پیشکسوت در عرصه تئاترو سینما برهیچ کس پوشیده نیست.

درگذشت این هنرمند توانمند و نیک اخلاق را به جامعه هنر به ویژه خانواده بزرگ سینما و خانواده گرانقدرش تسلیت گفته و امید است که روح آن مرحوم، قرین رحمت پروردگار متعال قرار گیرد.

پیام تسلیت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی

مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی در پیام تسلیت خود بیان کرده است: دگربار پاییز زندگی هنرمندی شایسته را از میان ما به دیار باقی برد. افسوس و دریغ یادگاری جاودان در فقدان از دست دادن هنرمند وارسته انوشیروان ارجمند خواهد بود. او هنرمندی است که همیشه در اذهان هنرمندان و هنردوستان زنده می ماند.

ضایعه درگذشت این هنرمند خوشنام و مردمی تئاتر میهن عزیزمان را به خانواده ایشان، علاقه مندان آن مرحوم و جامعه هنری تسلیت گفته، شادی و آرامش ابدی را برای روح آن عزیز از دست رفته از خداوند مهربان آرزومندم.