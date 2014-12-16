به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال طباطبایی تهیهکننده سریال «تعبیر وارونه یک رویا» گفت: عوامل این سریال اکنون در ارمنستان و در لوکیشن خارجی تولید سریال حضور دارند و فیلمبرداری این سریال در این کشور در حال پیگیری است.
وی افزود: سریال «تعبیر وارونه یک رویا» را فریدون جیرانی کارگردانی میکند و با توجه به اینکه صحنههای آخر این سریال در ارمنستان در حال فیلمبرداری است، احتمالا گروه تولید سریال تا حدود 15 روز دیگر به ایران باز میگردند و کار خود را در لوکیشنهای تهران ادامه خواهند داد.
طباطبایی به آب و هوای نامناسب ارمنستان اشاره کرد و گفت: در ارمنستان سرمای هوا و یخبندان شرایط کار را برای گروه تولید بسیار سخت کرد ولی با تلاش زیاد بهترین عملکرد را در این زمان داشتیم و راندمان تولید به نسبت شرایط در حد مطلوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را میکنیم که سریال برای پخش در فروردینماه سال آینده آماده شده و به پخش از آنتن شبکه یک برسد.
تهیهکننده سریال «تعبیر وارونه یک رویا» درباره روند کار در ارمنستان توضیح داد: در کشور ارمنستان علاوه بر بازیگران ایرانی از حدود 12 تا 15 بازیگر در نقشهای اصلی و حساس و البته برخی نقشهای فرعی استفاده کردیم که این بازیگران ارمنستانی و روسی بودند.
طباطبایی یادآور شد: سریال «تعبیر وارونه یک رویا» توسط معاونت سیما و شبکه اول تولید شده است و از همین شبکه نیز پخش خواهد شد.
تاکنون همه بازیگران اصلی سریال «تعبیر وارونه یک رویا» همچون امیر جعفری، داریوش ارجمند، پانتهآ بهرام و فرهاد قائمیان مقابل دوربین رفتهاند. امیر جعفری در «تعبیر وارونه یک رویا» نقش یک مامور امنیتی ایرانی را ایفا می کند و داریوش ارجمند نیز ایفای نقش یک کارشناس امنیتی را برعهده دارد.
«تعبیر وارونه یک رویا» در 13 قسمت 45 دقیقهای با موضوعی جاسوسی- پلیسی برای پخش از شبکه یک سیما در حال ساخت است. این سریال با نام قبلی «خانه امن» به ترور دانشمندان هستهای ایران میپردازد. «تعبیر وارونه یک رویا» داستان جاسوسی پیچیدهای دارد و قصه در خارج از ایران شروع و به داخل ایران کشیده میشود.
داستان درباره امیر جعفری است که نقش یک مامور امنیتی کشور را بازی میکند، از طرف یکی از منابع خبری و رابطهای خود در خارج از ایران متوجه میشود قرار است یکی از دانشمندان نامدار هستهای کشور را ترور کنند اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود و داستان آنقدر پیچیده میشود که زندگی مامور امنیتی هم تحتالشعاع قرار میگیرد. پیگیری ماموران، عملیات ترور را با شکست روبهرو میکند اما ماجراهای پیچیده جاسوسی دیگری شکل میگیرد. داستان این سریال را فریدون جیرانی نوشته و همزمان با تصویربرداری، مشغول نگارش ادامه آن است.
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