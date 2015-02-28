فرهاد قائمیان بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین فعالیت‌هایش توضیح داد: پس از اینکه بازی‌ام در سریال «زمانی برای عاشقی» به کارگردانی محمدحسین لطیفی تمام شد، با او در فیلم سینمایی «اسب سفید پادشاه» نیز همکاری کردم حالا هم چند وقتی هست سر سریال «تعبیر وارونه یک رویا» به کارگردانی فریدون جیرانی هستم.

وی افزود: هر کاری جایگاه خودش را دارد و امیدوارم برای همه بچه‌ها و من اتفاق خوبی باشد. قطعا هم می‌دانم این اتفاق رخ خواهد داد. با حضور فریدون جیرانی، امیر جعفری، پانته‌آ بهرام، قاسم زارع، داریوش ارجمند و دیگران اتفاق خوبی برای سریال «تعبیر وارونه یک رویا» می‌افتد.

این بازیگر تصریح کرد: امیدوارم برای تلویزیون و مخاطبان هم تماشای این تجربه جذاب باشد. من به خاطر نقشی که به من پیشنهاد شد به این کار آمده‌ام. کاراکتر خوب و دوست داشتنی در این سریال دارم و برای یک بازیگر خیلی اهمیت دارد که چنین شخصیتی را بازی کند. فکر نمی‌کنم مشابه این نقش را بازی کرده باشم.

قائمیان درباره تجربه سینمایی‌اش با لطیفی نیز گفت: من متاسفانه سرکار بودم و نتوانستم به مراسم اکران خصوصی‌ این فیلم که اخیرا برگزار شد بروم. آن کار هم بسیار خوب بود و در کنار لطیفی هر بازیگری احساس خوبی خواهد داشت. من هم در کنار او خیلی راحت کار می‌کنم.

وی درباره استمرار همکاری‌اش با لطیفی در پایان اظهار کرد: او رفیق و همراه زندگی است. لطیفی انسان شریفی است و در کنار او حتما چیزهایی از زندگی از سینما و از همه چیز یاد می‌گیریم. به خاطر بزرگواری او هم همکاری ما ادامه داشته است. او مرا نیز در دل بزرگی که دارد، جا داده است.