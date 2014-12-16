از شرایط موجود برای ارتقای استان استفاده شود/ خوداتکایی ضرورت جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، ظهر سه شنبه در دویست و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی، با اشاره به اینکه مهارت آموزی یکی از سیاست های اصلی نظام آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین است، افزود: اکنون بحث اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری بوده و بخش بزرگ آن به عهده آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه شاید عملی ترین و بارزترین نقش را آموزش و پرورش در بحث اقتصاد مقاومتی جامعه عهده دار است، گفت: مهارت آموزی و خوداتکایی و درآمدزایی از فعالیت های مهم و مطرح در بخش اقتصاد مقاومتی است.

استاندار استان مرکزی ادامه داد: آموزش و پرورش با آموزش از پایه های تحصیلی پایین می تواند دانش آموزان را برای فعالیت های آینده و خوداتکایی که ضرورت جامعه است، آموزش دهد.

استفاده از شرایط موجود برای دستیابی به وضع مطلوب

مقیمی با اشاره به تهدیدها و تحریم های که از سوی دشمنان برای ایران اسلامی ایجاد شده است، افزود: نگاه جدی به اقتصاد مقاومتی و ارائه آموزش های حرفه ای و مهارت ها از دوران ابتدایی زمینه را برای موفقیت و رسیدن به اهداف این مهم فراهم می کند.

وی با باین اینکه بسیاری از کشورها که منابع طبیعی در دسترس ندارند، از توان بومی و دستاوردهای دیگر برای پیشرفت استفاده می کنند، اضافه کرد: در ایران هم باید تلاش شود تا از زمینه های بوی و محلی برای پیشرفت در اقتصاد و دستیابی به رتبه های برتر استفاده کنیم.

استاندار استان مرکزی با تاکید بر اینکه مهارت آموزی باید از سال تحصیلی جاری در مدارس آغاز شود، گفت: در این بخش نباید در انتظار اعتبار ماند، بلکه باید کار و فعالیت آغاز شود و در خلال کار مسایر موارد را پیگیری کرد.

مقیمی اظهار کرد: استانداری آمادگی خود را برای پشتیبانی و تامین اعتبار جهت آموزش مهارت های پایه ای به دانش آموزان مدارس استان اعلام می کند.

ارائه آموزش های مهارتی در کلیه مقاطع تحصیلی

وی با تاکید بر اینکه مهارت آموزی باید در مقاطع تحصیلی مختلف انجام شود، گفت: اکنون باید به خوداتکایی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پرداخت و این مهم نیازمند فعالیت در مدارس و در کنار کار پرورشی است.

استاندار استان مرکزی با بیان اینکه اگر از دید اقتصاد مقاومتی به مهارت آموزی بنگریم پایه های پیشرفت را تامین کردیم، اضافه کرد: حضور دستگاه های مختلف و همکاری و فعالیت در کنار یکدیگر برای تامین این مهم ضروری است.

کسب رتبه دوم استان مرکزی در بخش پژوهش

مقیمی با اشاره به اینکه استان مرکزی در بخش پژوهش رتبه دوم کشور را کسب کرد، افزود: این موفقیت مرهون تلاش و فعالیت های علمی نخبگان، خبرگان، دانشگاهیان، آموزش و پرورش، دانشجویان و دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه پژوهش یکی دیگر از نیازهای جامعه برای پیشرفت علمی است، گفت: نخبگان علمی باید در این بخش با صرف زمان بیشتر به موفقیت های بالاتری دست یابند.

استاندار استان مرکزی در ادامه اظهار کرد: طرح بسته حمایتی فعالیتی مشابه مدرسه سازی خیران بوده و تلاش در جهت کاهش بار دولت و دستیابی به نظارت و مسوولیت های خطیر است.