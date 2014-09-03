مدیران مدارس در جهت اجرای تکالیف خود را گام بردارند

به گزارش خبرنگارمهر، شهریار فولادوند ظهر چهارشنبه در اجلاس فصلی مدیران آموزش و پرورش ناحیه یک اراک، با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دغدغه هر جامعه ای است، افزود: وظیفه ما بسترسازی برای آینده روشن جامعه است.

وی با بیان اینکه فلسفه آموزش و پرورش در تربیت انسان های مقید، متعهد، فهیم، اخلاق مدار و مبادی آداب خلاصه می شود، گفت: وظیفه جدی آموزش و پرورش عظم جدی و سازوکارهای متناسب با فضاهای آموزشی و متناسب با اهداف نظام است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه تعریف سرمایه از منایع مالی به منابع انسانی تغییر یافته است، اضافه کرد: یکی از سرمایه ها و مشکلات آموزش و پرورش نیروی انسانی است که علم و سلیقه متناسب در انتخاب این افراد را می طلبد.

فولادوند با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مباحث در آموزش و پرورش مدیریت هاست و آنچه آموزش و پرورش به دنبال آن بوده مدیران موفق و مطلوب است، افزود: مدیران باید تکالیف مشخص خود را شناخته و در جهت اجرای آن گام بردارند.

وی با بیان اینکه باید از ابلاغ طرح هایی که اجرای آن امکان پذیر نیست به مدیران بپرهیزیم، گفت: این امر از جلسات و کاغذبازی هایبی نتیجه جلوگیری کرده وسبب صرف انرژی در بخش های قابل اجرا می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با تاکید بر اینکه بهینه سازی مدیران عظم جدی آنان را می طلبد، اضافه کرد: در طرح تعالی مدارس، گروه های مشاوره ای در کنار مدیران برای اجرای دیگاه های موفق و رفع نواقص اجرا می شود.

مدیران مدارس افسران سپاه علم و ادب هستند

ابوالفضل هاشمی، رییس آموزش و پرورش ناحیه یک اراک نیز در این اجلاس، با بیان اینکه اخلاق و روابط انسانی دو رکن اصلی در تعامل با دیگران است، گفت: در آموزش و پرورش این دو اصل سبب ایجاد موفقیت های برای مدیران می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 93-94 و سال فرهنگ و اقتصاد با عظم ملی و مدیریت جهادی آموزش و پرورش پروژه مهر را با قوت هرچه بیشتر آغاز می کند، افزود: در این پروژه که با مانور پیش دبستانی ها در 15 شهریور ماه آغاز می شود، آمادگی لازم برای شروع سال تحصیلی مطلوبی را داریم.

رییس آموزش و پرورش ناحیه یک اراک با تاکید بر اینکه روز اول مهر روز ملی ایران است، اضافه کرد: این روز متعلق به همه مردم ایران بوده و آحاد جامعه باید برای پیشرفت و تعالی آموزش و پرورش تلاش کنند.

هاشمی با بیان اینکه اجلاس مدیران ناحیه یک با حضور370 مدیر آموزشگاه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد: این اجلاس زمینه ای باشد برای مدیران تا در مدارس اجلاس معلمان را برگزار و از حضور و توانمندی و نظرات آنان بهرمند شوند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به دنبال تقریب نگرش است، اظهار کرد: برای انجام کار تیمی حضور همه در کنار هم و تلاش برای رسیدن به هدف مورد نظر ضروری است.

رییس آموزش و پرورش ناحیه یک اراک برگزاری مسابقات حفظ قرآن به صورت موضوعی، آسان سازی آثار شهید مطهری برای دسترسی دانش آموزان، حضور دانش آموزان در روزهای پنجشنبه در مدارس با عنوان روز نشاط، برگزاری المپیادها در مدارس از 26 مهر ماه، برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان پایه های چهارم و هشتم، مانور دانش آموزان متوسطه در دهه پایانی شهریور، انسداد مبادی بی سوادی، ارتباط با خیران و توازن رشته و توجه به رشته علوم انسانی را از برنامه های آموزش و پرورش که مدیران باید به آن توجه کنند، عنوان کرد.

گفتنی است، در پایان این مراسم از کتب پایه های چهارم و هشتم با حضور آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، بختیاری فرماندار اراک و مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی رونمایی شد.