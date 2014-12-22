اجرای امینانه نیات واقفان در توسعه فرهنگ وقف ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در دیدار مدیران و کارکنان اوقاف و فعالان وقف به مناسبت هفته وقف؛ از وقف به عنوان یک مساله پررنگ در اسلام یاد کرد که در راستای رسیدگی به مشکلات محرومان بسیار اهمیت دارد.

وی با تاکید بر دقت نظر در اسناد موقوفات، اظهار داشت: باید قسمتی در اوقاف طراحی شود تا در آن نیات واقفان به درستی اجرایی شود و به صورت صحیح و شرعی به اسناد و مدارک موقوفات رسیدگی شود.

آیت الله مهمان نواز با اشاره به خیانت های عجیب در مورد رقبات موقوفات و صرف درآمدها برای مصارف غیرمشروع در زمان شاه، تصریح کرد: در آن زمان خبری از اجرای نیت واقف نبود.

وی افزود: ولی اکنون در سایه انقلاب اسلامی، رقبات موقوفه احیاء شده و موقوفاتی که به نام افراد ثبت شده بود از دست آنها گرفته شد و به مصارف مورد نظر واقفانشان رسید.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در زمان حاضر و جهان پرمساله ای که اکنون قرار داریم و دست ما از عنایت صاحبان دین کوتاه است آنچه که برای ما باقی است، ولایت فقیه است که باید این گونه مسائل نیز زیر نظر ولایت باشد تا به اهداف عالیه انقلاب دست یابیم.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد اوقاف ارائه داد و از ثبت ۷۸ وقف جدید در سال جاری خبر داد.

وی از سوق دادن وقف ها بر اساس نیاز روز جامعه و عمل درست به نیات واقفان به عنوان مهمترین برنامه های کاری این سازمان یاد کرد.

حجت الاسلام سهرابی با اشاره به ثبت نیات واقفان در سامانه جامع موقوفات، اظهار داشت: خراسان شمالی از اولین استان هایی بوده که نیات واقفان را در سامانه ثبت و برنامه ریزی هایی بر همین اساس انجام داده است.