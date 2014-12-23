عرضه کم علت گرانی خرمالو / کاهش قیمت هندوانه به نصف

علی حاج فتحعلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت میوه در شب یلدای امسال روال عادی خود را طی کرد و با افزایش همراه نبود، اظهار داشت: علت افزایش قیمت خرمالو این است که فصل این میوه رو به اتمام و عرضه آن کم است، زمانی که عرضه محصولی کاهش پیدا کند قیمت آن بالا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه قیمت هندوانه دزفول و میناب تا شب یلدا به ترتیب بین 400 تا 600 و 800 تا 1500 تومان بود، افزود: معمولا قیمت‌ها پس از شب یلدا کاهش پیدا می‌کنند چرا که دیگر استقبالی از این محصول نمی‌شود، ضمن اینکه در چنین مواقعی قیمت هندوانه تقریبا به نصف می‌رسد.

فتحعلی قیمت هرکیلوگرم انار را نیز بین 2000 تا 4000 تومان بسته به کیفیت آن اعلام کرد و گفت: قیمت گوجه فرنگی نیز به شدت کاهش یافته، این محصول در میادین میوه و تره بار سطح شهر 2800 تومان و در میدان بارفروشان کمتر از 2000 تومان عرضه می‌شود.