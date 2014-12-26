اگر رسول و امام شناس باشیم طعمه دیگران نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار اعضای مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم و جمعی از فرهنگیان و پژوهشگران شهر آشتیان و اردکان اظهار کرد: در حدیث داریم که اگر پیامبر(ص) با کسی حرف می‌زد با تمام چهره به او نگاه می‌کرد و هیچ گاه نیم رخ با کسی حرف نمی‌زد.

وی با بیان اینکه اگر بنا باشد خدا با کسی سخن بگوید با تمام چهره سخن می‌گوید، منتها گیرنده به اندازه خود دریافت می‌کند، گفت: آفتاب به اندازه کامل به آیینه می‌تابد، ولی آیینه به اندازه خودش نور می‌گیرد و هیچ‌وقت تمام آفتاب را نشان نمی‌دهد.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه اگر بنا شد خداوند نسبت به کسی محبت کند با تمام چهره لطف می‌کند بیان کرد: پیامبر(ص) چون آیت خدا است و خداوند نیز با تمام چهره لطف می‌کند، بنابراین پیامبر(ص) هم با تمام چهره به مخاطب نگاه می‌کردند.

ظرفیت خود را افزایش دهیم

وی با بیان اینکه اگر ما گفتیم یا رسول الله و جواب ما را دادند با تمام رخ به ما نگاه می‌کنند و باید مواظب باشیم که ما نیز حداکثر بهره را ببریم گفتند: ما باید ظرفیت خود را برای استفاده از لطف خداوند بالا ببریم تا حداکثر استفاده را از این الطاف بده باشیم و اگر نمی‌توانیم از لطف خداوند استفاده کنیم مشکل ما هستیم که ظرفیتمان اندک است.

آیت الله جوادی آملی ضمن قدردانی از ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی و ابراز خوشحالی از فعالیت‌های انجام شده تصریح کرد: اکنون در سالروز آغاز امامت ولی‌عصر(عج) هستیم، باید آن را مغتنم بشماریم و نهایت استفاده را از آن ببریم.

وی بیان کرد: انبیا(ع) هم اوضاع بیرونی را برای ما گفتند و هم اوضاع درونی ولی متأسفانه اوضاع بیرونی را بیشتر می‌بینیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم عنوان کرد: پیامبر(ص) می‌فرمایند، زمانی که مشکل و یا گرفتاری ای دارید به یک حالتی درونی دست پیدا می‌کنید که ارزش آن برای شما مانند شب قدر است و این حالت را باید مغتنم بشمارید.

وی افزود: زمانی که با قلب شکسته خدا را صدا می‌زنید خداوند مشکل شما را حل می‌کند.

امام زمان(عج) بارزترین خصوصیت‌های پیامبر(ص) را دارد

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه امام زمان(عج) بارزترین خصوصیت‌های پیامبر(ص) را دارد، گفت: امام زمان(عج) به اذن خدا در همه جا حضور دارند و ما هستیم که غائب و محروم و بی‌خبر هستیم.

وی بیان کرد: قرآن، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) مجاری فیض الهی هستند و اگر قرار باشد هدایت شویم به دست این افراد است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید با اشاره به کسانی که با دروغ خود را نبی و امام زمان معرفی می‌کنند، گفت: مادامی که در این دنیا زندگی می‌کنیم با بدلی‌ها روبه رو می‌شویم و زمانی که با آیات و روایات آشنا باشیم و رسول(ص) شناس و امام(ع) شناس باشیم طعمه دیگران نخواهیم شد.