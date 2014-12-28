8 کشاورز تهرانی در میان تولیدکنندگان برترکشور

سید محمد موسوی در گفتگو با مهر گفت: 8 کشاورز تهرانی به عنوان تولیدکننده برتر در سطح ملی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه با تلاش تولید کنندگان و کشاورزان استان تهران و با پیگیری موثر دست اندرکاران بخش کشاورزی افتخار دیگری بر افتخارات بخش کشاورزی استان افزوده شد، گفت: این هشت کشاورز از شهرستان‌های پاکدشت، ری، ورامین، شهریار، اسلامشهرو ملارد بعنوان تولید کننده و کشاورزان برتر استان تهران در کشور معرفی شدند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: این افراد در بخش های مختلف نباتات علوفه ای، گاوداری صنعتی، پرواربندی گوساله، تعاونی روستایی، تعاونی تولید، صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی، صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی و شرکت خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی انتخاب شدند ضمن اینکه این افراد فردا (یکشنبه) با حضور ریاست جمهوری تجلیل می شوند.