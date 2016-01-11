همکاری ایران و اسلوونی در بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با ازدراکو پوچیو الشک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری جمهوری اسلوونی بر توسعه مبادلات تجاری، انتقال دانش فنی در بخش گلخانه‌ها و ارتقای روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

محمود حجتی با بیان این که ایران خواستار گسترش روابط با جامعه جهانی به خصوص کشورهای حوزه بالکان است، گفت: ما آماده‌ایم با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کم نظیر دو کشور، داد و ستد منطقی در زمینه کالا و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و آموزش داشته باشیم.

وی، سطح همکاری‌های دو کشور را در سال‌های اخیر قابل قبول ندانست و ابراز امیدواری کرد: با رفع تحریم‌های ظالمانه که طی چند سال گذشته به مردم ایران تحمیل شد، دو کشور بتوانند از ظرفیت‌های کشاورزی یکدیگر استفاده کنند.

وزیر جهاد کشاورزی، صنایع پایین دستی کشاورزی و گیاهان دارویی را از زمینه‌های همکاری مشترک میان ایران و اسلوونی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به نیاز بازارهای جهانی، دو کشور می‌توانند در زمینه تولید، فرآوری و گرفتن مواد موثره از گیاهان تولیدی همکاری کنند.

وی، اصلاح بذر، کشت ارگانیک، مکانیزاسیون، دام و طیور، اصلاح نژاد گاو و محصولات لبنی را از دیگر زمینه‌های همکاری برشمرد.

حجتی با اذعان به اینکه ایران توسعه کشت گلخانه‌ای به ویژه برای تولید سبزی و صیفی را در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده است، تصریح کرد: در این برنامه در نظر داریم هر سال ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ هکتار به کشت گلخانه‌ای اضافه کنیم.

وی درباره سازه‌های گلخانه‌ای نیز گفت: بخش خصوصی در ایران از سازه‌های سازگار، کم هزینه و دارای مشخصات فنی و مناسب در زمینه حفظ رطوبت و گرمایش و سرمایش که اقتصادی باشند، استقبال می کند.

وزیر جهادکشاورزی افزود: تولید سبزی و صیفی، هم برای نیازهای داخلی و هم برای صادرات به کشورهایی همچون روسیه مدنظر ما است.

وی درباره مکانیزاسیون اظهار داشت: افزایش بهره‌وری با توجه به محدودیت منابع آب و خاک به جز از طریق مکانیزه کردن محقق نمی‌شود و از این رو به دنبال گسترش مکانیزاسیون به خصوص نیروهای محرکه و دنباله بندها هستیم.

حجتی در مورد تولید عسل گفت: در ایران سالانه ۷۰ هزار تن عسل تولید می‌شود و ما عرصه‌های وسیعی در کوهستان‌ها و حاشیه باغات و مزارع برای تولید عسل داریم و امیدواریم در زمینه برپایی روز جهانی زنبورعسل با شما همکاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به این که اسلوونی در مسیر اروپای شرقی و غربی است و به دریا دسترسی دارد، دارای موقعیت ممتازی است و از این رو، همکاری‌ها در محدوده مرزهای دو کشور نیست، بلکه این همکاری می‌تواند در منطقه ما و منطقه اسلوونی توسعه یابد.

حجتی با اشاره به این که ایران به صورت تاریخی به اروپا صادرات داشته است و این صادرات در حال گسترش است، اذعان داشت: عمده صادرات ایران به اروپا در زمینه خشکبار مانند پسته، خرما، کشمش و زعفران است و ایران می‌تواند از طریق اسلوونی صادرات مجدد محصولات کشاوری به اروپا و به عکس داشته باشد.

در این دیدار، وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی، این ملاقات را برای روابط تجاری دو کشور مهم خواند و گفت: ما همراه یک هیات بزرگ تجاری شامل نمایندگانی از ۴۵ شرکت مختلف به ایران سفر کرده‌ایم که نخستین گام برای ارتقای روابط دو کشور است.

وی با اشاره به این که مبادلات تجاری ایران و اسلوونی در سال های اخیر خوب نبوده است، خواستار توسعه روابط دو کشور شد.

وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی از امضای دو یادداشت تفاهم در زمینه انرژی و اقتصادی با ایران در این سفر خبرداد و آن را گامی رو به جلو خواند.

وی در همین حال صنایع غذایی، ماشین آلات کشاورزی و تولید مکمل های خوراک دام را از زمینه‌های همکاری مشترک عنوان کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی ما در حوزه کشاورزی خواستار سرمایه گذاری و تولید مشترک با ایران است.

پوچیو الشک گفت: ما ۲ میلیون نفر مشتری در اروپا داریم و دو سوم کشورمان پوشیده از جنگل است که زمینه خوبی برای همکاری به شمار می‌رود.