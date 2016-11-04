به گزارش خبرگزارهای مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، علی اکبر مهرفرد در دیدار با «دایا گاما»، وزیر صنایع پایه (صنایع کشاورزی و شیلات) سریلانکا، گفت: مسئولان دولتی باید زمینه همکاری‌ بخش های خصوصی را فراهم کنند.

مهرفرد ضمن معرفی استعدادها و پتانسیل های کشورمان در بخش کشاورزی، تصریح کرد: حدود ۱۱۷ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۷۶ میلیارد دلار سالانه در ایران تولید می شود به طوری که در تولید محصولاتی همچون پسته، زعفران، خرما، کشمش، سیب و مرکبات در دنیا رتبه های برتر تولید و پتانسیل بالایی برای صادرات داریم.

وی اضافه کرد:دامداری‌های ایران و صنعت لبنیات کشورمان تقریبا با استانداردهای جهانی برابری می‌کند به طوری که انواع فرآورده‌های لبنی نیز جزو فرآورده‌های صادراتی کشورمان است.

همچنین وزیر صنایع پایه سریلانکا هم بر توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه کشاورزی و نفت تاکید کرد و گفت: از آنجایی که فناوری‌ کشور ایران بالاست، سریلانکا می‌تواند از این فناوری‌ها در بخش کشاورزی و صنایع استفاده کند.

وی به تولید محصولاتی همچون پاپایا، آناناس، انبه، موز، ادویه، دارچین و ... در سریلانکا اشاره کرد و گفت: این کشور در تولید چای هم در دنیا رتبه خوبی دارد به طوری که امسال بزرگترین تولید کننده چای دنیا شناخته شده است.

گاما، با تاکید بر توسعه همکاری‌های بین دو کشور، خواهان برگزاری نشست‌ با اتاق بازرگانی کشورمان شد و افزود: با توجه به بازار جدیدی که در کشورمان وجود دارد، از تجار ایرانی دعوت می‌شود برای دستیابی به بازار هند، بنگلادش، اروپا و ... در سریلانکا سرمایه‌گذاری کنند.