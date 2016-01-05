به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی در دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به اهمیت آموزش بهره برداران گفت: با توجه به عضویت حدود ۲۰۰ هزار مهندس کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، این سازمان می‌تواند آموزش بهره برداران را عهده دار شود.

در همین حال، احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اظهارداشت: قرار است طرح آموزش بهره برداران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان فنی و حرفه ای و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شود.

وی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی را بازوی توانای وزارت جهادکشاورزی دانست و عنوان کرد: سازمان با تکیه بر توانمندی اعضای خود در طول ۱۴ سال از زمان تشکیل تاکنون، توانسته است منشأ خدمات و ایجاد نگرشی جدید در بخش کشاورزی باشد.

کبیری، واگذاری صدور پروانه‌ها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: سازمان با برعهده گرفتن وظیفه صدور پروانه‌های گلخانه‌ها، قارچ خوراکی، دامپروری، شیلات و همچنین حضور متخصصین بعنوان مشاور، پیمانکار و ناظر ساخت توانست گام‌هایی را برای مهندسی کردن تولید در بخش کشاورزی بردارد.

وی با بیان اینکه تعرفه خدمات فنی مهندسی کشاورزی در سال ۹۴ تاکنون ابلاغ نشده است، تصریح کرد: عدم ابلاغ تعرفه‌ها در سال جاری باعث شده اعضا و سازمان استان‌ها متحمل ضررهای مالی این موضوع شوند در حالیکه زمان ابلاغ این تعرفه‌ها خردادماه تعیین شده است.

کبیری به عدم استفاده از رتبه بندی سازمان در ارجاع امور کارشناسی اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از رتبه بندی این سازمان علی رغم صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری و نامه معاونت حقوق ریاست جمهوری نیازمند حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این امر است.

در پایان این دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درخواست کرد وزیر جهادکشاورزی با حضور در جلسه شورای مرکزی، سازمان را از حضور و همفکری خود بهره مند سازد تا بتوان به اهداف عالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی دست یافت.