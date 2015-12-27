آغاز به کار سامانه ارتباط مردمی کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه سامانه ارتباط مردمی کشاورزان به صورت آزمایشی در استان قزوین آغاز به کار کرده است، اظهارداشت: در این طرح ما خدمات خود را از طریق سامانه هوشمند به کشاورزان ارائه میکنیم.
وی، خدمات سامانه فوق را ارائه اطلاعات هواشناسی، ارتباط با مشاوران و کارشناسان، سفارشگذاری آزمایش آب و خاک، سفارش نهادههای کشاورزی و غیره عنوان کرد.
سیف با بیان اینکه تا ۲۲ بهمنماه سالجاری این اجرای این طرح در استان قزوین به شکل رسمی آغاز میشود، گفت: بعد از آن که ما بازخورد کار را دیدیم و نقصهای احتمالی برطرف شد، طرح را به کل کشور تعمیم خواهیم داد که حدود یکسال زمان نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه پیش بینی شده حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کشاورز در سراسر کشور از این سامانه بهرهبرداری کنند، افزود: کشاورزانی که عضو این سامانه میشوند، تحت نظارت کارشناسان فنی ما قرار میگیرند و به صورت غیرحضوری مشاورههای مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی شده حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کشاورز در سراسر کشور از این سامانه بهرهبرداری کنند، افزود: کشاورزانی که عضو این سامانه میشوند تحت نظارت کارشناسان فنی ما قرار میگیرند و به صورت غیرحضوری مشاورههای مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.
سیف با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن انواع کودهای شیمیایی به کشاورزان کشور عرضه شده است، گفت: با توجه به میزان بالای نزولات جوی در سالجاری، نیاز به نهادههای کشاورزی نیز افزایش مییابد و ما امیدوار هستیم بتوانیم تا پایان سال نیز بخشی از این نیاز کشاورزان را برطرف کنیم.
وی کود شیمیایی را کالایی ضروری، اساسی و حساس دانست و ادامه داد: بنابراین این کالا مشمول قیمتگذاری است و ستاد تنظیم بازار برای آن قیمت تعیین میکند ضمن اینکه تا وقتی این ستاد تصمیمی درباره تغییر قیمت اتخاذ نکند نرخ عرضه آن به کشاورز و همچنین نرخ خرید ما از پتروشیمیها تغییر نخواهد کرد.
سیف با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ برنامهای برای تغییر قیمت کود شیمیایی وجود ندارد، افزود: در حال حاضر ما کود اوره را به قیمت ۶۱۲۵ ریال از پتروشیمیها خریداری میکنیم و نرخ عرضه آن به کشاورزان هم ۷۰۰۰ ریال است.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین عملکرد این شرکت در زمینه تولید و واردات بذور را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در حوزه تولید بذور گندم و جوی با کیفیت عملکرد خوبی داشتیم ضمن اینکه در زمینه بذور وارداتی با کیفیت و انتقال تکنولوژی تولید آنها در حوزه دانههای روغنی گامهای خوبی برداشته شده است.
سیف با بیان اینکه با کم مصرفی کودهای شیمیایی در کشور مواجه هستیم و به همین دلیل تغذیه گیاهان با مشکل مواجه است، گفت: میانگین مصرف عنصر پایه کود در هرهکتار در دنیا حدود ۱۲۰ کیلوگرم است و کشور چین با ۷۳۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین مصرف عنصر پایه کود را دارد.
به گفته این مقام مسئول، عدد مذکور در کشور ما طی سال ۹۱ به ۳۶ کیلوگرم رسیده بود و درحال حاضر با اقداماتی که انجام شده به بیش از ۵۰ کیلوگرم رسیده است.
سیف میزان مصرف عنصر پایه کود در انگلستان را حدود ۲۷۰ کیلوگرم عنوان و اضافه کرد:در سال ۲۰۱۲ رتبه ایران در این زمینه ۱۱۷ بوده ضمن اینکه هنوز آمار سال ۲۰۱۵ اعلام نشده اما ما فکر میکنیم در حال حاضر رتبه ایران به حدود ۹۰ رسیده است.
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