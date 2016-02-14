به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم و سی‌ام بهمن‌ماه به شرح ذیل ارائه کرد.

استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

باغبانی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پوشاندن تنه درختان با گونی جهت جلوگیری از خسارات جوندگان

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در انبارهای سیب زمینی و پیاز

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

انجام عملیات کوددهی دامی به روش چالکود با توجه به افزایش دما

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به افزایش دما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبور داری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

استفاده از پوشش های برزنتی دارای منافذ مناسب به منظور گرم نکه داشتن کندوهای زنبور عسل

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

انجام یخ آب زمستانه به منظور از بین بردن آفات وجوندگان موذی نظیر موش صحرایی

استفاده از کودهای پتاسه وفسفاته وگوگرد وتیوباسیلوس در باغات میوه با استفاده از روش چالکود

آماده سازی اراضی جهت احداث باغات جدیدو غرس نهال جدید بعد از رفع خطر یخ بندان

انجام عملیات هرس باغات دانه دار (سیب، گلابی و به) و خودداری از هرس درختان هسته دار

استفاده از آخرين فرصت هاي باقيمانده براي مبارزه با جوندگان در مزارع کشت پاييزه

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به افزایش دما

مبارزه باعلف هاي هرز مزارع گندم و جو نقاط گرمسیر پس از سرويس و بازنگري سم پاش ها وا نجام تنظيمات مربوطه

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

انجام اقدامات قرنطینه ای توسط مرغداران به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی

زنبورداری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

بسته بودن دریچه‌های هوا، کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب در گلخانه‌ها

محلول‌پاشی اکسی‌کلراید مس باغ‌های سیاه‌ریشه در مناطق دشت

روغن پاشی باغ‌های هلو و شلیل آلوده به شپشک توت

مصرف بردوفیکس بر روی تنه و شاخه‌های آلوده به سبزینگی

کنترل حلزون و راب‌ها در مزارع سبزیجات

برداشت مزارع سبزیجات

انجام عملیات کوددهی دامی به روش چالکود با توجه به افزایش دما

نصب تله های جلب کننده غذایی (پروتئین هیدرولیزات) با توجه به روند افزایش دما در باغات زیتون

انجام عملیات هرس باردهی و نوردهی در باغات زیتون

انجام کود دهی و آبیاری با اولویت کود فسفره در باغات کیوی با توجه به شرایط پایدار جوی و شروع دوره گل آغازی

حذف پا جوش ها و اصلاح و بازسازی تشتک های آبیاری و جوی های رابط در باغات فندق

آماده سازی مقدماتی زمین برای کشت صنوبر در ماه آینده با توجه به شرایط مساعد جوی

آماده سازی بسترهای کشت قلمه توت با توجه به شرایط جوی روزهای آینده توسط نوغان داران

ادامه هرس فنی و سبک درختان مرکبات از اواخر هفته جاری

ادامه هرس زمستانه درختان میوه‌های سردسیری و خشک

زراعی:

استفاده از کود سرک (کلروپتاسیم- اوره) باتوجه به زمان پنجه‌دهی و ساقه‌دهی گندم و جو

برداشت مزارع شبدر

استفاده از رواناب های موجود جهت شخم زمستانه اراضی شالیزاری در فرصت زمانی باقیمانده

کنترل شیمیایی علف های هرز گندم و جو دانه‌ای

کنترل حلزون و راب‌ها در اراضی کلزا

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدآمینه با حداقل پروتئین جهت کاهش تولید گاز آمونیاک

زنبورداری:

تغذیه زمستانه کلنی‌ها با استفاده از کیک گرده

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

شخم و آهک پاشی استخر ها جهت جلوگیری از عوامل بیماری زا و افزایش تولید دوره بعدی

استان گلستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

جمع آوری و امحاء مرکبات در کف باغات آلوده

احداث و ترمیم تشتک در سایه انداز درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک در باغات دیم

انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات زیتون و مرکبات با توجه به افزایش دما

انجام عملیات قلمه گیری و احداث باغ با توجه به افزایش دما

هوادهی پای بوته های سیب زمینی در روی پشته ها

زراعی:

پخش کود سرک کلرور پتاسیم (به غیر از اراضی که EC بالای ۴ دارند) در مزارع گندم و جو زود کاشت

کود دهی سرک ازته در مزارع گندم و جو و سیب زمینی و باقلا و نخودفرنگی

کاهش مصرف یا خودداری از مصرف کودهای نیتروژنه در اراضی گندم زودکاشت به دلیل تراکم بوته و امکان ورس

استفاده از کودهای واجد استانداردهای فنی موسسه تحقیقات آب و خاک کشور که حاوی پتاسیم و اسید هیومیک باشد به صورت محلول پاشی و یا همراه با آب آبیاری در مزارع گندم

مبارزه با علف های هرز با سموم توصیه شده در مزارع کلزا و گندم و جو

انجام عملیات آماده سازی اراضی جهت کشت آفتابگردان ترجیحاً با ادوات کم خاک ورزی در مناطق شمالی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

استقرار کلنی های زنبور عسل به ازای هر هکتار دو عدد کندو در مزارع کلزا باتوجه به شروع گلدهی

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

شیلات:

صیادان از اواخر روز سه شنبه به بعد جهت تور ریزی و عملیات در دریا نکات ایمنی در دریا را رعایت نمایند.

منابع طبيعی و آبخيزداری:

خودداری از تردد و اسکان در مجاورت آبراهه ها و رودخانه های مناطق غربی استان با توجه به الگوی بار ش برای چهارشنبه در مناطق غربی استان

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای تهران، کرج، قم، قزوین، بوئین زهرا، سمنان، ساوه و گرمسار

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به افزایش دما

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا در مناطق گرمسیر

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای کاشان، نائین، عقدا، بافق، یزد، مهریز و ملبس، میبد

استفاده از کود های دامی در باغات پسته

هرس درختان پسته

انجام عملیات گچ دهی و آبیاری در باغ های پسته دارای خاک و آب شور

انجام عملیات تغذیه باغات بصورت چالکود توسط باغداران مناطق مرکزی وشرق استان اصفهان

هرس درختان میوه و سپس خارج ساختن سرشاخه های آلوده از باغ در مناطق شرقی استان اصفهان

تنظیم درجه حرارت انبارهای سیب زمینی درمناطق غرب استان اصفهان باتوجه به احتمال کاهش دما

زراعی:

آبیاری مزارع گندم، جو و کلزای کشت شده در مناطق مرکزی استان نظیر اصفهان، برخوار، مبارکه، شاهین شهر و میمه

وجین وتنک مزارع چغندرقندپاییزه در مناطق شرق و مرکزی استان اصفهان

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا در مناطق گرمسیر

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به افزایش دما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی احتمالی

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر، تربت جام، اسفراین، سرخس، سبزوار و گناباد

انجام هرس و عمليات سم پاشي در باغات

استفاده از يخ آب زمستانه براي باغات و زراعت جهت تامين رطوبت و كنترل آفات خاكزي

تهويه و تنظيم دماي انبارهاي سيب زميني و پياز و جداسازي غده هاي ناسالم

انتقال عدلهاي توليد شده توسط كارخانجات پنبه پاك كني به انبار هاي مسقف

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به افزایش دما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

آماده نمودن شرايط مناسب جهت دام هاي تازه متولد شده

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای زاهدان، شهر بابک، سیرجان، فردوس، قائن، کرمان، گناباد، خاش

تسطیع زمین جهت یکسان سازی و عدم آب ایستادگی در باغات

ایجاد تشتک دور درختان جهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گوموز در باغات به سایر درختان

سم پاشی با سموم توصیه شده توسط کارشناسان کشاورزی جهت مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار

انبارداری مناسب مرکبات و جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار

تغذیه درختان پسته به روش نوار کود و بر اساس آزمایش خاک

مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی با توجه به افزایش رطوبت و احتمال توسعه بیماری های قارچی از جمله بادزدگی سیب زمینی، بوته میری و لکه برگی و سایر بیماری ها در مزارع سیب زمینی، پیاز، جالیزها و سبزی در مناطق گرمسیر

زراعی:

مصرف کودهای ازته سرک در مزارع گندم، جو و کلزا

تغذیه مزارع گندم با کودهای پتاسه و ریز مغذی در مناطق گرمسیری

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای شیراز و فسا

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به افزایش دما

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا در مناطق گرمسیر

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

تغذیه باغات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

هرس و تغذیه باغات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

زراعی:

برداشت ذرت دانه ای در مناطق جنوبی استان ایلام

مبارزه با علف های هرز غلات در مناطق گرمسیری

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه افزایش دما

مبارزه با سوسک قهوه ای، سیاه و مینوز در مزارع گندم در مناطق شمالی استان ایلام

مبارزه با شته در مزارع گندم مناطق جنوبی استان ایلام

اقدام به آبیاری در مزارع غلات با توجه به گرم شدن هوا

مبارزه با زنگ گندم در استان خوزستان

مبارزه با علف هاي هرز بین درختان و مسیرهاي آبیاري جهت كاهش هدر رفت آب

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها