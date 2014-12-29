نقی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار رمان تازه خود با عنوان دیوانهوار اظهار داشت: دیوانهوار رمانی است که مخاطب آن هم میتوانند بزرگسالان باشند و هم نوجوانان. به عبارت دیگر مخاطب این رمان همه گروههایی هستند که علاقه به داستانخوانی دارند
وی افزود: این رمان دو راوی دارد. یک پدر و یک دختر. به همین دلیل من تاکید دارم که مخاطب رمان من خانوادهها هستند و نه تنها بزرگسالان به معنای خاص.
سلیمانی در مورد محتوای محوری این رمان تازه نیز گفت: داستان دیوانهوار به نوعی روایتی است از مسائل اجتماعی که تقریبا همه مردم و خانوادهها گرفتار آن هستند. سعی کردم در این اثر به نوعی تقابل میان سنت و مدرنیته را به نمایش بکشم و اثرات تکنولوژی به روی زندگی مردم را به نمایش بکشم به ویژه مسائلی که مردم نتواستهاند هضمش کنند.
این نویسنده در ادامه تصریح کرد: تالیف این رمان برای من و سال طول کشید و انتشار آن هم تقریبا به همین اندازه از من زمان برد که البته این مساله دوم به فضای لاکپشتی نشر در اواخر دولت قبل باز میگشت.
یادآوری میشود رمان دیوانهوار را نشر افق به تازگی منتشر کرده است این نشار در معرفی این رمان آن را اینگونه توصیف میکند: در خانوادهای که پدر و مادر در کار و ذهنیات خود غوطهورند، فرزند کوچکشان در اثر بیتوجهی میمیرد. آیدا دختر نوجوان خانواده که بیش از همه احساس مسئولیت میکند، در اندیشه انتقام و رویارویی است.
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