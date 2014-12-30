سامانه هوشمند تاکسی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری همایش شهر ایده آل در جزیره کیش، پروژه هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانی کیش به بهره برداری رسید تا گردشگران و شهروندان این جزیره بتوانند از آخرین دستاوردهای حوزه حمل و نقل هوشمند و پرداخت الکترونیک استفاده کنند.

حسام مقصودلو - مدیر این طرح با اشاره به عملیاتی شدن این پروژه در اردیبهشت ماه و تجهیز تمامی ناوگان تاکسی این منطقه به سامانه هوشمند و همچنین پرداخت الکترونیک کرایه از طریق کارت‏های شبکه بانکی کشور، بیان داشت: پس از پایان موفقیت ‏آمیز فاز بهره ‏برداری آزمایشی این سامانه، بهره برداری رسمی از این پروژه به مناسبت هفته حمل‏ ونقل و نیز برگزاری همایش شهر ایده‏ آل در جزیره کیش برگزار شد.

وی پرداخت کرایه با استفاده از کارت‏های بانکی متصل به شبکه شتاب، کارت‏های کیش­وندی (کارت شهروندی جزیره کیش) و شمارنده دور موتور، استفاده از تجهیزات با استفاده از استانداردهای ویژه خودرویی، تسویه حساب دقیق بانکی با رانندگان حداکثر ظرف مدت 24 ساعت را از ویژگیهای این سامانه برشمرد.

تجهیز ناوگان مینی ‏بوسرانی جزیره کیش به تجهیزات پرداخت الکترونیک کرایه، توسعه و توزیع کارت کیش‏وندی و نیز فراگیر کردن پرداخت خرد الکترونیک در این منطقه گام دیگری از این طرح است.

این طرح در راستای حذف بخش قابل توجهی از دغدغه ‏های مدیریت شهری، ارتقای سطح کیفی خدمات حمل ‏ونقل درون و برون‏ شهری، رفع معضل پول خرد، سهولت در پرداخت کرایه، حذف پول نقد از چرخه پرداخت، کاهش دغدغه‏ های احتمالی مسافران و تاکسیرانان و ... انجام شده است.

پنجمین نمایشگاه شهر ایده آل 8 الی 11 دی ماه سال جاری در جزیره کیش با هدف نمایش و ارائه آخرین دستاوردهای فنی و اجرایی در حوزه مدیریت شهر و نهادهای شهری درحال برگزاری است.