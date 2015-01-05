لبهای خشکیده کویردرانتظار باران/خراسان جنوبی واردهفدمین سال خشکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان جنوبی در سال جاری همچون 16 سال گذشته با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، آسمان این استان کویری همچنان در انتظار ابرهای باران زاست و این در حالی است که این کاهش شدید بارندگی ها حکایت از این دارد که خراسان جنوبی وارد هفدهمین سال خشکسالی شود.

سونامی خاموش استان خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد و اقدام عملی در خصوص رفع مشکلات استان در بخش خشکسالی نشده و گواه این ادعا سخنان نماینده مردم نهبندان و سربیشه است که در گفتگوی روز گذشته خود با مهر با انتقاد از اینکه در سال جاری سه مورد از استان های برخوردار از باران و برف جزء استان های متضرر از خشکسالی محسوب شده اند، یادآورشد: این در حالی است که پیگیری مسئولان و نمایندگان استان برای جذب اعتبارات خشکسالی برای خراسان جنوبی که خشکسالی در آن بیداد می کند، تاکنون به جایی نرسیده است.".

سونامی خاموش همچنان در خراسان جنوبی ادامه دارد

خشکسالی 17 ساله در خراسان جنوبی علاوه بر کشاورزی بر روی بخش های آب شرب و صنعت استان نیز تاثیر گذاشته است، خصوصا آنکه پارسال این استان دارای خشکسالی متوسط بود اما با کاهش شدید بارندگی در این استان، امسال خشکسالی در برخی از مناطق خراسان جنوبی به شدید تبدیل شده است.

همچنین در سال جاری براساس گزارش سازمان هواشناسی کشور خراسان جنوبی سومین استان کم‌بارش کشور در سال آبی جاری پس از استان‌های سمنان و یزد معرفی شده که بر اساس این گزارش، بارش 98 میلیمتری خراسان جنوبی در قیاس با سال آبی گذشته و دوره دراز مدت 42 ساله 14 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

با توجه به کاهش بارندگی در خراسان جنوبی پیش بینی می شود این استان در سال زراعی آینده نیز درگیر مشکلات ناشی از خشکسالی شود که این امر نیازمند توجه ویژه مسئولین برای مقابله با این پدیده شوم است.

کاهش 79 درصدی بارندگی در شهرستان نهبندان

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بارندگی در شهرستان های مختلف استان با یکدیگر متفاوت است، افزود: دربرخی از شهرستان های استان با کمبود شدید بارندگی در سال جاری مواجه بوده ایم.

علیرضا خندان رو افزود: در پاییز سال جاری تنها برخی از شهرستان های استان در وضعیت نرمال بارندگی قرارداشته اند.

وی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در استان نسبت به بلند مدت کاهش را نشان می دهد، افزود: منظور از دوره زمانی مقایسه وضعیت بارندگی استان نسبت به 20 سال گذشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به کاهش شدید باران در برخی از شهرستان های استان افزود: در شهرستان بیرجند از ابتدای فصل پاییز امسال 6.9 میلیمتر بارش باران داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.1 درصد و نسبت به دوره زمانی بلند مدت 21.1 درصد کاهش بارندگی را دراین شهرستان شاهد بوده ایم.

وی عنوان کرد: در شهرستان نهبندان در پاییز سال جاری 3.3 میلیمتر بارندگی داشته ایم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.3 درصد کاهش را نشان می دهد.

خندان رو ادامه داد: بارندگی در شهرستان نهبندان نسبت به دوره زمانی مشابه 79 درصد کاهش داشته است.

شهرستان بیرجند درگیر خشکسالی شدید

وی با بیان اینکه در منطقه خور شهرستان خوسف 10.5 میلیمتر بارندگی از ابتدای سال جاری داشته ایم، تصریح کرد: این میزان بارندگی در مدت مشابه سال گذشته در این منطقه 30 میلیمتر بوده و میزان بارندگی دراین منطقه نسبت به دوره زمانی بلند مدت 48 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اظهارکرد: درشهرستان سربیشه ازابتدای سال جاری 4.2 درصد کاهش بارندگی داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیشترشهرستان های خراسان جنوبی با پدیده شوم خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند، افزود: ما در شهرستان بیرجند با خشکسالی شدید مواجه هستیم و دیگر شهرستان های استان نیز در معرض خشکسالی ضعیف تا متوسط قرار دارند.

خندان رو افزود: در خراسان جنوبی بیشترین حجم بارندگی را در فصل زمستان و بهار داریم.

وی در پایان یادآورشد:با توجه به وضعیت بارندگی موجود در خراسان جنوبی این استان وارد هفدهمین سال از خشکسالی خود شد که نیازمند توجه ویژه مسئولین کشور و استانی به این پدیده شوم است.

خسارت 610 میلیارد تومانی خشکسالی به کشاورزی استان

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی چندی پیش در گفتگو با مهر، اظهارکرد: خشکسالی‌های چند ساله اخیر سبب شده تا در سال زراعی جاری 610 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شود.

هاشم ولی‌پورمطلق طی شش ماه نخست سال جاری میزان خسارت وارده به محصولات زراعی در سال زراعی جاری 150 میلیارد تومان، محصولات باغی 160 میلیارد تومان و بخش دام 300 میلیارد تومان بوده است.

میزان 20 درصد از قنات‌های استان دچار کاهش شدید آبدهی شده به گونه‌ای که امکان آبیاری به مزارع وجود ندارد و مابقی قنات‌ها از 30 تا 70 درصد دچار کاهش آبدهی شده‌اند. وی با بیان اینکه حدود 10 درصد از قنات‌های استان به طور کامل خشک شده است افزود: 600 قنات در سطح استان خشک شده، یک‌هزار و 250 رشته قنات آبدهی آن از بین رفته و قابل استحصال نیستند و مابقی نیز سطح آبدهی آنها کاهش یافته است.

وی گفت: میزان 20 درصد از قنات‌های استان دچار کاهش شدید آبدهی شده به گونه‌ای که امکان آبیاری به مزارع وجود ندارد و مابقی قنات‌ها از 30 تا 70 درصد دچار کاهش آبدهی شده‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: 481 میلیون مترمکعب کاهش آبدهی قنوات داشته و 185 میلیون مترمکعب کمبود منابع آبی داریم.

وی با بیان اینکه سه میلیون و 872 واحد دامی در استان داریم، تصریح کرد: برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی و سایر مخاطرات طرح‌های اجرایی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی و برای اجرا به بخش‌های تخصصی مربوطه ارجاع شده است.

بارندگی در خراسان جنوبی یک سوم متوسط کشوری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: در سال جاری وضعیت بارندگی در کل کشور رضایت مند نبوده است چرا که با گذشت 14 روز ازفصل زمستان در خراسان جنوبی بارندگی بسیار کمی داشته ایم.

سیدابوالحسن میرجلیلی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی 16 سال درگیر خشکسالی بوده است، افزود: درسال جاری نیز بارندگی مناسبی در استان نداشته ایم که بشود کمبود های سالیان گذشته را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: به گفته کارشناسان اگر در خراسان جنوبی چند سال پیاپی ترسالی داشته باشیم تنها می توانیم بخش کمی از خشکسالی های گذشته را جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یک سوم بارندگی دیگر استان ها را داراست، افزود: متوسط بارندگی این استان نسبت به دوره زمانی کاهش بسیار زیادی داشته است.

50 هزار کشاورز استان درگیر آسیب های خشکسالی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی افزود: متاسفانه با شرایط بارندگی موجود وارد هفدهمین سال خشکسالی در این استان خواهیم شد.

وی اظهارکرد: امید است در روز آینده با اقامه نماز باران در استان شاهد نزول رحمت الهی در استان باشیم.

میرجلیلی با اشاره به اینکه حجم خسارات خشکسالی را نمی‌شود به صورت کلی برآورد کرد، گفت: خشکسالی در سال زراعی 92-93 بالغ بر 650 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد کرده است.

متاسفانه با شرایط بارندگی موجود وارد هفدهمین سال خشکسالی در این استان خواهیم شد وی میزان خسارات وارده به محصولات زراعی را 155 میلیارد تومان دانست و افزود: 165 میلیارد تومان نیز به محصولات باغی استان خسارت وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه 299 میلیارد تومان نیز به حوزه‌های دام، طیور و آبزیان خسارت وارد شده‌است، ادامه داد: بیش از 50 هزار خانوار کشاورز استان درگیر آسیب‌های خشکسالی هستند.

دستان مردم کویر طلب باران می کند/ خواندن نماز باران از سنت های اهل بیت (ع) است

اقامه نماز طلب باران از زمان انبیای الهی مرسوم بوده است به گونه‌ای که هر وقت خشکسالی بر منطقه‌ای حاکم می‌شده است و چشمه‌ها خشکیده می‌شد نماز طلب باران اقامه‌ می‌شد تا خداوند قادر لطف خود را بر سر مردم بپراکند و باران این رحمت الهی نازل شود و با توجه به خشکسالی 17 ساله در خراسان جنوبی برگزاری نماز باران دراین استان ضروری است.

هرچند خطه توس نماز باران جاودانی را در دل تاریخ خود به یادگار دارد و آن زمان که امام رضا (ع) این نماز را اقامه کرد و ابرهای رحمت الهی تمامی آسمان را فرا گرفت و امروز نیز براساس همین سنت الهی مردمان دیاری که بیش از 17 سال رنج خشکسالی را تحمل کرده‌اند دست به سوی آسمان بلند می‌کنند تا طلب کنند آن چیزی را که مایه حیات آنها است.

مسئول ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: امروز نماز طلب باران با اقامه حجت الاسلام اسدی، استاد حوزه در مصلی المهدی بیرجند برگزار می شود.

حسین کمیلی عنوان کرد: به دیگر شهرستان های استان نیز بخش نامه ای ارسال شده است که نماز طلب باران تا پایان بهمن ماه در همه شهرستان ها برگزار شود تا شاهد ریزش رحمت الهی در استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم می فرماید مرا بخوانید تا مستجاب کنم، افزود: ما انسان ها باید درهمه گرفتاری های باید خداوند را بخوانیم و هم اکنون یکی از گرفتاری های اصلی ما در خراسان جنوبی پدیده خشکسالی است که برای رفع این گرفتاری همه ما باید به درگاه خداوند متعال توسل جوییم.

مسئول ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی خواندن نماز باران یکی از سنت های اهل بیت خواند و افزود: اهل بیت ما نیز برای درخواست باران به درگاه الهی روی آورده‌اند که این سنت را نیز به ما هم سفارش کرده اند.

وی درخواست باران از طریق نماز استسقاء از خداوند را یک درس توحیدی و توجه دادن به قدرت و رحمت الهی دانست و گفت: در خشکسالی و قحطی و بی‌آبی، از دست هیچ کس، کاری‏ بر نمی‏آید و تنها خداوند است که می‏ تواند با فرستادن ابرهای باران‏زا، رحمت‌ خویش را بر سر مردم بگسترد.

وی افزود: طبق روایات، شیوع گناه، کفران نعمت، منع حقوق، کم‌فروشی، ظلم و حیله، ترک امر به معروف و نهی از منکر، ندادن‏ زکات و...نیز، گاهی سبب قطع باران می‏ شود که برگزاری نماز باران برای جلب رحمت خداوند است.

خبرنگار: حکیمه مصطفایی