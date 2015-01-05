مجتبی زارع به تیم فوتبال پاس همدان پیوست

میثم ناصرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به بازار نقل و انتقالات لیگ دسته اول فوتبال اظهار داشت: با تمام شدن زمان نقل و انتقالات در لیگ برتر تیم های لیگ یکی با خیال آسوده وارد بازار نقل و انتقالات بازیکنان شده اند چون خیال بازیکنان از تیم های لیگ برتری راحت شده و بازیکنان حاضر بهتر جذب لیگ یک می شوند.

وی با بیان اینکه گزینه های بسیاری از لیگ برتر زا مدنظر داشتیم که تعدادی به تیم های لیگ برتری پیوستند، گفت: درحال حاضر مجتبی زارع بازیکن سابق تیم های پرسپولیس و راه آهن تهران را جذب کرده ایم و وی امروز در تمرینات تیم حاضر شد.

مدیررسانه تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به بازیکنان خروجی پاس گفت: به جز آرمین طلایی منش که به تیم لیگ برتری صبای قم پیوست، ]چهار بازیکن دیگر نیز از لیست باشگاه خارج شده اند.

ناصرنژاد عنوان کرد: به احترام این بازیکنان و اینکه تکلیف پیوستنشان به سایر تیم ها مشخص شود هنوز نامی از این چهار بازیکن جدا شده برده نشده است.

وی با بیان اینکه تمرینات تیم فوتبال پاس از شنبه آغاز شده است، بیان کرد: به مدت یک هفته تمرینات بدنسازی تیم زیر نظر حسن روحی مربی بدنساز تیم ادامه خواهد داشت.

مدیررسانه تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: بعد از اتمام تمرینات بدنسازی به دنبال یک اردوی خارج از استان هستیم که به احتمال فراوان تا پایان هفته جاری تکلیف این اردو که در کدام استان کشور برگزار شود، مشخص خواهد شد.

ناصرنژاد درباره میزان پرداختی باشگاه نیز گفت: تا به حال نزدیک به ۴۰ درصد قرارداد بازیکنان پاس پرداخت شده است.

گفتنی است تیم فوتبال پاس همدان در نیم فصل اول با کسب پنج برد، چهار تساوی و تحمل دو شکست با ۱۹ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته یک قرار دارد.