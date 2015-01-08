فعالیت شبانه روزی زیرگذر میدان معلم گرگان مصداق مدیریت جهادی است

صفرعلی پایین محلی شامگاه چهارشنبه در بازدید شبانه از طرح زیرگذر میدان معلم، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا دقایقی دیگر به پنجشنبه نزدیک می شویم و کارگران و همکاران ما در شهرداری برای انجام زیرگذر معلم میدان معلم شبانه روزی تلاش می کنند.

وی افزود: ما وعده دادیم بعد از کلنگ زنی هر طرح تاریخ اتمام آن نیز همان روز به مردم اعلام شود و خدا را شکر زمانی که کلنگ زدیم 17 ماهه بود و الان 10 ماه زودتر به بهره برداری می رسید.

وی بیان کرد: این طرح مصداق مدیریت جهادی است و این پروژه مدیریت جهادی به خوبی دیده می شود.

پایین محلی تصریح کرد: مردم دیگر نگران آن نیستند وقتی کلنگ پروژه های وقتی به زمین بخورد سر موعد مقرر به بهره برداری نرسد.

وی اظهار کرد: این قول را به مردم می دهیم هر طرحی را که آغاز کردیم تاریخ اتمام پروژه مشخص شود و آن طرح زودتر از موعد مقرر افتتاح شود.

این عضو شورای شهر ضمن تقدیر از همکاران خود در شهرداری گفت: پیمانکار این طرح بومی است و تلاش های خوبی برای انجام این پروژه انجام داده است.

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عکاس: ابوطالب ندری