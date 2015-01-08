معیارهای ازدواج از مسیر خود خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در نشست مشترک با معاون امور جوانان وزرات ورزش و جوانان که عصر پنج شنبه در بیت این استاد حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: موضوع جوانان، موضوعی مربوط به امروز نیست و پیامبر اعظم (ص) نیز در صدر اسلام نگاه ویژه‌ای به جوان‌ها داشتند و نقش جوان در جنگ‌های حضرت رسول (ص) و بهایی که به نسل جوان داده می‌شد حاکی از دیدگاه مثبت اسلام به جوان به عنوان نیروی فعال حاکمیت است.

وی افزود: مشکل ازدواج، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز جامعه جوان است به طوری که می‌توان گفت معیارهای ازدواج از مسیر خود خارج شده و جوان مجبور است برای فراهم کردن اسباب ازدواج و زندگی مشترک، خود را به آب و آتش بزند.

مرجع تقلید شیعیان گفت: خیرین می‌توانند به رفع موانع ازدواج جوانان کمک زیادی کنند و حضور خیرین در موضوع ازدواج پس از مساعدت‌های این قشر در بخش مدرسه سازی یا ساخت مساجد و بیمارستان‌ها، می‌تواند نجات بخش جامعه جوان ما باشد.

آیت الله موسوی اردبیلی بیان داشت: خانواده‌ها، ازدواج را آسان بگیرند و از انتظارات بیش از حد از طرف مقابل بپرهیزند زیرا همه نکات مثبت در وجود یک انسان جمع نمی‌شود و اگر مبنا را آموزه‌های اسلام قرار دهیم خیلی از مشکلات ما حل می‌شود.

وی عنوان کرد: وظیفه ما این است که مردم را به امر ازدواج تشویق کنیم اما پیش از آن، باید زمینه ازدواج فراهم شود تا جوان بتواند با فراغ بال به ازدواج بیندیشد و تشکیل زندگی مشترک دهد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: برای رهایی از مشکلات، چاره‌ای جز بازگشت به اسلام نیست و تطبیق زندگی با اصول و تعالیم الهی سبب می‌شود چالش‌های بزرگ پیش روی جامعه جوان حل شود.