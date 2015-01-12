توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلام آغاز شد

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ۱۸ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان ایلام به منظور مرحله داشت توزیع شده است.

وی بیان داشت: این کودها شامل اوره، فسفات و ...است که در این فصل از سال کشاورزان برای استفاده در زمینهای کشاورزی استفاده می کنند.

این مسئول عنوان کرد: پیش بینی می شود بیش از ۳۰ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان ایلامی توزیع شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۳۵۰ هزار زمین کشاورزی در استان ایلام وجود دارد که اکثر زمینها دیم هستند و بیشتر به کشت گندم و جود اختصاص داده می شود.