  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلام آغاز شد

توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلام آغاز شد

ایلام- مدیر زارعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلام آغاز شده است.

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ۱۸ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان ایلام به منظور مرحله داشت توزیع شده است.

وی بیان داشت: این کودها شامل اوره، فسفات و ...است که در این فصل از سال کشاورزان برای استفاده در زمینهای کشاورزی استفاده می کنند.

این مسئول عنوان کرد: پیش بینی می شود بیش از ۳۰ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان ایلامی توزیع شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۳۵۰ هزار زمین کشاورزی در استان ایلام وجود دارد که اکثر زمینها دیم هستند و بیشتر به کشت گندم و جود اختصاص داده می شود.

کد مطلب 2463173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها