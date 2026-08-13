پایانی تلخ برای پرستار قاتل؛ انتقام سرانجام رخ داد!

به گزارش خبرنگار مهر، استیون کینگ نویسنده آمریکایی است که او را به عنوان «پادشاه وحشت» ملقب کرده‌اند. کینگ رمان‌ها و داستان‌های کوتاه بسیاری به‌ویژه در ژانرهای وحشت، جنایی و علمی تخیلی نوشته است. برخی از آثار او مانند «آن»، «پیاده‌روی طولانی»، «کری»، «میزری» و «درخشش» ستایش منتقدان را به خود جلب و فروش بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند. از رمان‌های کینگ اقتباس‌های متعددی نیز انجام شده است و معروف‌ترین آنها «رستگاری در شاوشنک» به کارگردانی فرانک دارابونت، «درخشش» به کارگردانی استنلی کوبریک و «در کنارم بایست» به کارگردانی راب راینر است.

همچنین رمان «میزری» یک بار در سال ۱۹۹۰ به کارگردانی راب راینر و بازی هنرپیشگانی چون کتی بیتس و جیمز گان ساخته شد و توانست جایزه بهترین بازیگر زن اسکار را از آن خود کند. در سال ۲۰۱۵ نیز یک اقتباس تئاتری از این رمان با بازی لوری متکالف و بروس ویلیس روی صحنه رفت.

در ایران نیز بر اساس این رمان استیون کینگ یک نمایش رادیویی با عنوان «کابوس یک پرستار» در ۶ قسمت تولید و پخش شده است. ایوب آقاخانی تنظیم آن برای رادیو را بر عهده داشته است و نازنین مهیمنی آن را کارگردانی کرده است. اشرف‌السادات اشرف‌نژاد نیز تهیه‌کننده این اثر است.

در این نمایش رادیویی محسن بهرامی، مونا صفی، محمد پورحسن، محمد مجدزاده، حسن پورگل محمدی و نازنین مهیمنی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

میرطاهر مظلومی گوینده، نرگس موسی‌پور افکتور و مجید آینه صدابردار این نمایش شنیدنی هستند.

در واپسین قسمت از این نمایش رادیویی می‌شنویم:

آنی برای مجازات پل او را در یک زیرزمین زندانی می‌کند و خودش برای از بین بردن ماشین پلیس بیرون می‌رود. یک شبانه روز می‌گذرد و خبری از آنی نمی‌شود و پل کاملا زندانی شده است. یک نفر به آنجا می‌آید اما پل نمی‌تواند فریادی بکشد و کمک بخواهد.

آنی باز می‌گردد و پل را روی تخت می‌گذارد و پل ناچار می‌شود تا به نوشتن رمان ادامه دهد.

پلیس ایالتی بالاخره به خانه آنی می‌آید تا درباره مرگ پلیس جوانی که او کشته بود، تحقیق کند. پلیس وارد خانه آنی می‌شود و از او پرس‌وجو می‌کند و آنی با ظرافت همه چیز را انکار کرده و اعلام بی‌اطلاعی می‌کند.

پل سرانجام رمان «بازگشت میزری» را تمام می‌کند و آن را به آنی می‌دهد. برای جشن گرفتن این اتفاق و به درخواست پل، آنی برای شام مهمانی مفصلی می‌گیرد. پل در نوشیدنی آنی قرص‌های زیادی می‌ریزد اما آنی لیوان را به اشتباه می‌شکند. پل به اتاقش می‌رود و آنی چند دقیقه پس از او وارد می‌شود، پل تمام کتاب را آتش می‌زند و پس از آن هم ماشین تحریر را به سر او می‌کوبد و آنی محو زمین می‌شود. پل آنی را رها می‌کند و از خانه خارج می‌شود؛ اینچنین نمایش شنیدنی «کابوس یک پرستار» به پایان می‌رسد.

باهم آخرین قسمت از نمایش شنیدنی «کابوس یک پرستار» را با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۱۴ ثانیه می‌شنویم.